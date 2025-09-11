Daugiau apie ARARA

ARARA Kainos informacija

ARARA Baltoji knyga

ARARA Oficiali svetainė

ARARA Tokenomika

ARARA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Araracoin logotipas

Araracoin kaina (ARARA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ARARA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00055288
$0.00055288$0.00055288
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Araracoin (ARARA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:41:58(UTC+8)

Araracoin (ARARA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107827
$ 0.00107827$ 0.00107827

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.01%

+1.97%

+1.97%

Araracoin (ARARA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ARARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARARA kaina yra $ 0.00107827, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARARA per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Araracoin (ARARA) rinkos informacija

$ 20.04M
$ 20.04M$ 20.04M

--
----

$ 55.29M
$ 55.29M$ 55.29M

36.25B
36.25B 36.25B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Araracoin rinkos kapitalizacija yra $ 20.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARARA apyvartoje yra 36.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.29M

Araracoin (ARARA) kainos istorija USD

Šiandienos Araracoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Araracoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Araracoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Araracoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ 0+4.54%
60 dienų$ 0+11.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Araracoin (ARARA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Araracoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Araracoin (ARARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Araracoin (ARARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Araracoin prognozes.

Peržiūrėkite Araracoin kainos prognozę dabar!

ARARA į vietos valiutas

Araracoin (ARARA) Tokenomika

Supratimas apie Araracoin (ARARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Araracoin (ARARA)

Kiek Araracoin(ARARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARARA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARARA į USD kaina?
Dabartinė ARARA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Araracoin rinkos kapitalizacija?
ARARA rinkos kapitalizacija yra $ 20.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARARA apyvartoje?
ARARA apyvartoje yra 36.25BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARARA kaina?
ARARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00107827USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARARA kaina?
ARARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ARARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARARA yra --USD.
Ar ARARA kaina šiais metais kils?
ARARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:41:58(UTC+8)

Araracoin (ARARA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.