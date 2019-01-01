Araracoin (ARARA) Tokenomika
Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.
Araracoin (ARARA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Araracoin (ARARA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Araracoin (ARARA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Araracoin (ARARA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARARA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ARARA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ARARA tokenomiką, galite peržiūrėti ARARA tokeno kainą realiuoju laiku!
ARARA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ARARA? Mūsų ARARA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
