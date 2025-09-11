zkSwap Finance (ZF) realiojo laiko kaina yra $ 0.00277. Per pastarąsias 24 valandas ZF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00269 iki aukščiausios $ 0.00278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZF kaina yra $ 0.08953665548952082, o žemiausia – $ 0.000182139809719544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZF per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
zkSwap Finance (ZF) rinkos informacija
Dabartinė zkSwap Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.59K. ZF apyvartoje yra 574.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 779732481.0270842. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.77M
zkSwap Finance (ZF) kainos istorija USD
Stebėkite zkSwap Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000198
+0.72%
30 dienų
$ -0.00032
-10.36%
60 dienų
$ +0.00033
+13.52%
90 dienų
$ +0.00023
+9.05%
zkSwap Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien ZF užfiksuotas $ +0.0000198 (+0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
zkSwap Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00032 (-10.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
zkSwap Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZF rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+13.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
zkSwap Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00023 (+9.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir zkSwap Finance (ZF) pokyčius?
zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.
zkSwap Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų zkSwap Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie zkSwap Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti zkSwap Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
zkSwap Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos zkSwap Finance (ZF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų zkSwap Finance (ZF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes zkSwap Finance prognozes.
Supratimas apie zkSwap Finance (ZF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti zkSwap Finance (ZF)
Ieškote, kaip nusipirkti zkSwap Finance? Viskas paprasta ir patogu! zkSwap Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.