zkSwap Finance logotipas

zkSwap Finance kaina(ZF)

1 ZF į USD – tiesioginė kaina:

zkSwap Finance (ZF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:43(UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00278
$ 0.00278$ 0.00278
24 val. aukščiausia

zkSwap Finance (ZF) realiojo laiko kaina yra $ 0.00277. Per pastarąsias 24 valandas ZF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00269 iki aukščiausios $ 0.00278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZF kaina yra $ 0.08953665548952082, o žemiausia – $ 0.000182139809719544.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZF per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

zkSwap Finance (ZF) rinkos informacija

Dabartinė zkSwap Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.59K. ZF apyvartoje yra 574.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 779732481.0270842. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.77M

zkSwap Finance (ZF) kainos istorija USD

Stebėkite zkSwap Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000198+0.72%
30 dienų$ -0.00032-10.36%
60 dienų$ +0.00033+13.52%
90 dienų$ +0.00023+9.05%
zkSwap Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien ZF užfiksuotas $ +0.0000198 (+0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

zkSwap Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00032 (-10.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

zkSwap Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZF rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+13.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

zkSwap Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00023 (+9.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir zkSwap Finance (ZF) pokyčius?

Peržiūrėkite zkSwap Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų zkSwap Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie zkSwap Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti zkSwap Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

zkSwap Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos zkSwap Finance (ZF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų zkSwap Finance (ZF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes zkSwap Finance prognozes.

Peržiūrėkite zkSwap Finance kainos prognozę dabar!

zkSwap Finance (ZF) Tokenomika

Supratimas apie zkSwap Finance (ZF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti zkSwap Finance (ZF)

Ieškote, kaip nusipirkti zkSwap Finance? Viskas paprasta ir patogu! zkSwap Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZF į vietos valiutas

1 zkSwap Finance(ZF) į VND
72.89255
1 zkSwap Finance(ZF) į AUD
A$0.0041827
1 zkSwap Finance(ZF) į GBP
0.0020221
1 zkSwap Finance(ZF) į EUR
0.0023545
1 zkSwap Finance(ZF) į USD
$0.00277
1 zkSwap Finance(ZF) į MYR
RM0.0116894
1 zkSwap Finance(ZF) į TRY
0.1143733
1 zkSwap Finance(ZF) į JPY
¥0.40719
1 zkSwap Finance(ZF) į ARS
ARS$3.945865
1 zkSwap Finance(ZF) į RUB
0.2363364
1 zkSwap Finance(ZF) į INR
0.2446464
1 zkSwap Finance(ZF) į IDR
Rp45.4098288
1 zkSwap Finance(ZF) į KRW
3.8579175
1 zkSwap Finance(ZF) į PHP
0.1583886
1 zkSwap Finance(ZF) į EGP
￡E.0.1334032
1 zkSwap Finance(ZF) į BRL
R$0.014958
1 zkSwap Finance(ZF) į CAD
C$0.0038226
1 zkSwap Finance(ZF) į BDT
0.337386
1 zkSwap Finance(ZF) į NGN
4.1779633
1 zkSwap Finance(ZF) į COP
$10.8627212
1 zkSwap Finance(ZF) į ZAR
R.0.0485858
1 zkSwap Finance(ZF) į UAH
0.1143456
1 zkSwap Finance(ZF) į VES
Bs0.43212
1 zkSwap Finance(ZF) į CLP
$2.66197
1 zkSwap Finance(ZF) į PKR
Rs0.7867077
1 zkSwap Finance(ZF) į KZT
1.4932516
1 zkSwap Finance(ZF) į THB
฿0.0881137
1 zkSwap Finance(ZF) į TWD
NT$0.0839587
1 zkSwap Finance(ZF) į AED
د.إ0.0101659
1 zkSwap Finance(ZF) į CHF
Fr0.0021883
1 zkSwap Finance(ZF) į HKD
HK$0.0215506
1 zkSwap Finance(ZF) į AMD
֏1.0584447
1 zkSwap Finance(ZF) į MAD
.د.م0.0250131
1 zkSwap Finance(ZF) į MXN
$0.0516051
1 zkSwap Finance(ZF) į SAR
ريال0.0103875
1 zkSwap Finance(ZF) į PLN
0.0100828
1 zkSwap Finance(ZF) į RON
лв0.0119941
1 zkSwap Finance(ZF) į SEK
kr0.0258995
1 zkSwap Finance(ZF) į BGN
лв0.0046259
1 zkSwap Finance(ZF) į HUF
Ft0.9310801
1 zkSwap Finance(ZF) į CZK
0.0578376
1 zkSwap Finance(ZF) į KWD
د.ك0.00084485
1 zkSwap Finance(ZF) į ILS
0.0092241
1 zkSwap Finance(ZF) į AOA
Kz2.5250489
1 zkSwap Finance(ZF) į BHD
.د.ب0.00104429
1 zkSwap Finance(ZF) į BMD
$0.00277
1 zkSwap Finance(ZF) į DKK
kr0.0176726
1 zkSwap Finance(ZF) į HNL
L0.0726017
1 zkSwap Finance(ZF) į MUR
0.1262012
1 zkSwap Finance(ZF) į NAD
$0.0486966
1 zkSwap Finance(ZF) į NOK
kr0.0274784
1 zkSwap Finance(ZF) į NZD
$0.0046536
1 zkSwap Finance(ZF) į PAB
B/.0.00277
1 zkSwap Finance(ZF) į PGK
K0.0117448
1 zkSwap Finance(ZF) į QAR
ر.ق0.0100828
1 zkSwap Finance(ZF) į RSD
дин.0.2776094

zkSwap Finance išteklius

Išsamesnei zkSwap Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali zkSwap Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie zkSwap Finance

Kiek zkSwap Finance(ZF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZF kaina USD valiuta yra 0.00277USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZF į USD kaina?
Dabartinė ZF kaina USD valiuta yra $ 0.00277. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra zkSwap Finance rinkos kapitalizacija?
ZF rinkos kapitalizacija yra $ 1.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZF apyvartoje?
ZF apyvartoje yra 574.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZF kaina?
ZF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08953665548952082USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZF kaina?
ZF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000182139809719544USD.
Kokia yra ZF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZF yra $ 13.59KUSD.
Ar ZF kaina šiais metais kils?
ZF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:43(UTC+8)

