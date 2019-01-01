zkSwap Finance (ZF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiezkSwap Finance (ZF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
zkSwap Finance (ZF) Informacija

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

https://zkswap.finance/
https://docs.zkswap.finance/
https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A

zkSwap Finance (ZF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius zkSwap Finance (ZF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.64M
Bendra pasiūla:
$ 779.98M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 574.75M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.86M
Visų laikų rekordas:
$ 0.12
Visų laikų minimumas:
$ 0.000182139809719544
Dabartinė kaina:
$ 0.00286
zkSwap Finance (ZF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti zkSwap Finance (ZF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ZF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ZF tokenomiką, galite peržiūrėti ZF tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.