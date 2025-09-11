Zebec Network (ZBCN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0042707. Per pastarąsias 24 valandas ZBCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003999 iki aukščiausios $ 0.004424 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZBCN kaina yra $ 0.007105034498396647, o žemiausia – $ 0.000692135609811539.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZBCN per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zebec Network (ZBCN) rinkos informacija
No.143
$ 388.26M
$ 659.38K
$ 427.07M
90.91B
100,000,000,000
99,998,838,207.7675
90.91%
0.01%
SOL
Dabartinė Zebec Network rinkos kapitalizacija yra $ 388.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 659.38K. ZBCN apyvartoje yra 90.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 99998838207.7675. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 427.07M
Zebec Network (ZBCN) kainos istorija USD
Stebėkite Zebec Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000017582
-0.41%
30 dienų
$ -0.0008154
-16.04%
60 dienų
$ +0.0010622
+33.10%
90 dienų
$ +0.0000214
+0.50%
Zebec Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ZBCN užfiksuotas $ -0.000017582 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zebec Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0008154 (-16.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zebec Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZBCN rodiklis pasikeitė $ +0.0010622 (+33.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zebec Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000214 (+0.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zebec Network (ZBCN) pokyčius?
ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.
Zebec Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zebec Network (ZBCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zebec Network (ZBCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zebec Network prognozes.
Supratimas apie Zebec Network (ZBCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZBCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zebec Network (ZBCN)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.