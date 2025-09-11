Daugiau apie ZBCN

Zebec Network kaina(ZBCN)

$0.0042707
$0.0042707$0.0042707
-0.41%1D
Zebec Network (ZBCN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:44(UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003999
$ 0.003999$ 0.003999
24 val. žemiausia
$ 0.004424
$ 0.004424$ 0.004424
24 val. aukščiausia

$ 0.003999
$ 0.003999$ 0.003999

$ 0.004424
$ 0.004424$ 0.004424

$ 0.007105034498396647
$ 0.007105034498396647$ 0.007105034498396647

$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539

+0.47%

-0.41%

+5.87%

+5.87%

Zebec Network (ZBCN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0042707. Per pastarąsias 24 valandas ZBCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003999 iki aukščiausios $ 0.004424 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZBCN kaina yra $ 0.007105034498396647, o žemiausia – $ 0.000692135609811539.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZBCN per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zebec Network (ZBCN) rinkos informacija

$ 388.26M
$ 388.26M$ 388.26M

$ 659.38K
$ 659.38K$ 659.38K

$ 427.07M
$ 427.07M$ 427.07M

90.91B
90.91B 90.91B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,998,838,207.7675
99,998,838,207.7675 99,998,838,207.7675

90.91%

0.01%

Dabartinė Zebec Network rinkos kapitalizacija yra $ 388.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 659.38K. ZBCN apyvartoje yra 90.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 99998838207.7675. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 427.07M

Zebec Network (ZBCN) kainos istorija USD

Stebėkite Zebec Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000017582-0.41%
30 dienų$ -0.0008154-16.04%
60 dienų$ +0.0010622+33.10%
90 dienų$ +0.0000214+0.50%
Zebec Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ZBCN užfiksuotas $ -0.000017582 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zebec Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0008154 (-16.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zebec Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZBCN rodiklis pasikeitė $ +0.0010622 (+33.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zebec Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000214 (+0.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zebec Network (ZBCN) pokyčius?

Peržiūrėkite Zebec Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zebec Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ZBCNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zebec Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zebec Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zebec Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zebec Network (ZBCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zebec Network (ZBCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zebec Network prognozes.

Peržiūrėkite Zebec Network kainos prognozę dabar!

Zebec Network (ZBCN) Tokenomika

Supratimas apie Zebec Network (ZBCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZBCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zebec Network (ZBCN)

Ieškote, kaip nusipirkti Zebec Network? Viskas paprasta ir patogu! Zebec Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZBCN į vietos valiutas

1 Zebec Network(ZBCN) į VND
112.3834705
1 Zebec Network(ZBCN) į AUD
A$0.006448757
1 Zebec Network(ZBCN) į GBP
0.003117611
1 Zebec Network(ZBCN) į EUR
0.003630095
1 Zebec Network(ZBCN) į USD
$0.0042707
1 Zebec Network(ZBCN) į MYR
RM0.018022354
1 Zebec Network(ZBCN) į TRY
0.176251789
1 Zebec Network(ZBCN) į JPY
¥0.6277929
1 Zebec Network(ZBCN) į ARS
ARS$6.08361215
1 Zebec Network(ZBCN) į RUB
0.36087415
1 Zebec Network(ZBCN) į INR
0.376803861
1 Zebec Network(ZBCN) į IDR
Rp70.011464208
1 Zebec Network(ZBCN) į KRW
5.939774974
1 Zebec Network(ZBCN) į PHP
0.244369454
1 Zebec Network(ZBCN) į EGP
￡E.0.205676912
1 Zebec Network(ZBCN) į BRL
R$0.02306178
1 Zebec Network(ZBCN) į CAD
C$0.005893566
1 Zebec Network(ZBCN) į BDT
0.52017126
1 Zebec Network(ZBCN) į NGN
6.441454103
1 Zebec Network(ZBCN) į COP
$16.747806292
1 Zebec Network(ZBCN) į ZAR
R.0.074694543
1 Zebec Network(ZBCN) į UAH
0.176294496
1 Zebec Network(ZBCN) į VES
Bs0.6662292
1 Zebec Network(ZBCN) į CLP
$4.1041427
1 Zebec Network(ZBCN) į PKR
Rs1.212921507
1 Zebec Network(ZBCN) į KZT
2.302248956
1 Zebec Network(ZBCN) į THB
฿0.135680139
1 Zebec Network(ZBCN) į TWD
NT$0.129615745
1 Zebec Network(ZBCN) į AED
د.إ0.015673469
1 Zebec Network(ZBCN) į CHF
Fr0.003373853
1 Zebec Network(ZBCN) į HKD
HK$0.033226046
1 Zebec Network(ZBCN) į AMD
֏1.631877177
1 Zebec Network(ZBCN) į MAD
.د.م0.038564421
1 Zebec Network(ZBCN) į MXN
$0.07943502
1 Zebec Network(ZBCN) į SAR
ريال0.016015125
1 Zebec Network(ZBCN) į PLN
0.015545348
1 Zebec Network(ZBCN) į RON
лв0.018492131
1 Zebec Network(ZBCN) į SEK
kr0.039931045
1 Zebec Network(ZBCN) į BGN
лв0.007132069
1 Zebec Network(ZBCN) į HUF
Ft1.435510391
1 Zebec Network(ZBCN) į CZK
0.089086802
1 Zebec Network(ZBCN) į KWD
د.ك0.0013025635
1 Zebec Network(ZBCN) į ILS
0.014221431
1 Zebec Network(ZBCN) į AOA
Kz3.907306137
1 Zebec Network(ZBCN) į BHD
.د.ب0.0016100539
1 Zebec Network(ZBCN) į BMD
$0.0042707
1 Zebec Network(ZBCN) į DKK
kr0.027247066
1 Zebec Network(ZBCN) į HNL
L0.111935047
1 Zebec Network(ZBCN) į MUR
0.194573092
1 Zebec Network(ZBCN) į NAD
$0.075078906
1 Zebec Network(ZBCN) į NOK
kr0.042408051
1 Zebec Network(ZBCN) į NZD
$0.007174776
1 Zebec Network(ZBCN) į PAB
B/.0.0042707
1 Zebec Network(ZBCN) į PGK
K0.018107768
1 Zebec Network(ZBCN) į QAR
ر.ق0.015545348
1 Zebec Network(ZBCN) į RSD
дин.0.427710605

Išsamesnei Zebec Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zebec Network svetainė
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zebec Network

Kiek Zebec Network(ZBCN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZBCN kaina USD valiuta yra 0.0042707USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZBCN į USD kaina?
Dabartinė ZBCN kaina USD valiuta yra $ 0.0042707. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zebec Network rinkos kapitalizacija?
ZBCN rinkos kapitalizacija yra $ 388.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZBCN apyvartoje?
ZBCN apyvartoje yra 90.91BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZBCN kaina?
ZBCN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.007105034498396647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZBCN kaina?
ZBCN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000692135609811539USD.
Kokia yra ZBCN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZBCN yra $ 659.38KUSD.
Ar ZBCN kaina šiais metais kils?
ZBCN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZBCN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Zebec Network (ZBCN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

