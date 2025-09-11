YearnFinance (YFI) realiojo laiko kaina yra $ 5,507.3. Per pastarąsias 24 valandas YFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 5,366.8 iki aukščiausios $ 5,532.1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YFI kaina yra $ 93,435.53362241, o žemiausia – $ 739.439122489.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
YearnFinance (YFI) rinkos informacija
No.248
$ 186.30M
$ 872.88K
$ 201.82M
33.83K
36,646.35801769
ETH
Dabartinė YearnFinance rinkos kapitalizacija yra $ 186.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 872.88K. YFI apyvartoje yra 33.83K vienetų, o bendras kiekis siekia 36646.35801769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 201.82M
YearnFinance (YFI) kainos istorija USD
Stebėkite YearnFinance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +39.916
+0.73%
30 dienų
$ -130.1
-2.31%
60 dienų
$ -171.7
-3.03%
90 dienų
$ +435.8
+8.59%
YearnFinance kainos pokytis šiandien
Šiandien YFI užfiksuotas $ +39.916 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
YearnFinance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -130.1 (-2.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
YearnFinance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YFI rodiklis pasikeitė $ -171.7 (-3.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
YearnFinance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +435.8 (+8.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YearnFinance (YFI) pokyčius?
Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
YearnFinance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų YearnFinance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie YearnFinance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti YearnFinance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
YearnFinance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos YearnFinance (YFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YearnFinance (YFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YearnFinance prognozes.
Supratimas apie YearnFinance (YFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti YearnFinance (YFI)
Ieškote, kaip nusipirkti YearnFinance? Viskas paprasta ir patogu! YearnFinance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.