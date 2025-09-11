Daugiau apie YFI

YearnFinance (YFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:30(UTC+8)

YearnFinance (YFI) kainos informacija (USD)

YearnFinance (YFI) realiojo laiko kaina yra $ 5,507.3. Per pastarąsias 24 valandas YFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 5,366.8 iki aukščiausios $ 5,532.1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YFI kaina yra $ 93,435.53362241, o žemiausia – $ 739.439122489.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YearnFinance (YFI) rinkos informacija

Dabartinė YearnFinance rinkos kapitalizacija yra $ 186.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 872.88K. YFI apyvartoje yra 33.83K vienetų, o bendras kiekis siekia 36646.35801769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 201.82M

YearnFinance (YFI) kainos istorija USD

Stebėkite YearnFinance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +39.916+0.73%
30 dienų$ -130.1-2.31%
60 dienų$ -171.7-3.03%
90 dienų$ +435.8+8.59%
YearnFinance kainos pokytis šiandien

Šiandien YFI užfiksuotas $ +39.916 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

YearnFinance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -130.1 (-2.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

YearnFinance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YFI rodiklis pasikeitė $ -171.7 (-3.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

YearnFinance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +435.8 (+8.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YearnFinance (YFI) pokyčius?

Peržiūrėkite YearnFinance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų YearnFinance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie YearnFinance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti YearnFinance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

YearnFinance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YearnFinance (YFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YearnFinance (YFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YearnFinance prognozes.

Peržiūrėkite YearnFinance kainos prognozę dabar!

YearnFinance (YFI) Tokenomika

Supratimas apie YearnFinance (YFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti YearnFinance (YFI)

Ieškote, kaip nusipirkti YearnFinance? Viskas paprasta ir patogu! YearnFinance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YFI į vietos valiutas

YearnFinance išteklius

Išsamesnei YearnFinance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali YearnFinance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YearnFinance

Kiek YearnFinance(YFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YFI kaina USD valiuta yra 5,507.3USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YFI į USD kaina?
Dabartinė YFI kaina USD valiuta yra $ 5,507.3. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YearnFinance rinkos kapitalizacija?
YFI rinkos kapitalizacija yra $ 186.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YFI apyvartoje?
YFI apyvartoje yra 33.83KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YFI kaina?
YFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 93,435.53362241USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YFI kaina?
YFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 739.439122489USD.
Kokia yra YFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YFI yra $ 872.88KUSD.
Ar YFI kaina šiais metais kils?
YFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:30(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

