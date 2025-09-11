Daugiau apie XP

Xphere kaina(XP)

$0.01299
-0.45%1D
Xphere (XP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:27(UTC+8)

Xphere (XP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0125
24 val. žemiausia
$ 0.01316
24 val. aukščiausia

$ 0.0125
$ 0.01316
$ 0.06942051775280159
$ 0.010296224545133351
-0.84%

-0.44%

+5.52%

+5.52%

Xphere (XP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01299. Per pastarąsias 24 valandas XP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0125 iki aukščiausios $ 0.01316 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XP kaina yra $ 0.06942051775280159, o žemiausia – $ 0.010296224545133351.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XP per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xphere (XP) rinkos informacija

No.802

$ 26.88M
$ 137.08K
$ 71.45M
2.07B
5,500,000,000
2,068,955,900.608386
37.61%

XPHERE

Dabartinė Xphere rinkos kapitalizacija yra $ 26.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 137.08K. XP apyvartoje yra 2.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 2068955900.608386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.45M

Xphere (XP) kainos istorija USD

Stebėkite Xphere kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000587-0.44%
30 dienų$ +0.00198+17.98%
60 dienų$ -0.00349-21.18%
90 dienų$ -0.00192-12.88%
Xphere kainos pokytis šiandien

Šiandien XP užfiksuotas $ -0.0000587 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Xphere 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00198 (+17.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Xphere 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XP rodiklis pasikeitė $ -0.00349 (-21.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Xphere 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00192 (-12.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xphere (XP) pokyčius?

Peržiūrėkite Xphere kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Xphere (XP)

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Xphere galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xphere investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xphere mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xphere, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Xphere kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xphere (XP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xphere (XP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xphere prognozes.

Peržiūrėkite Xphere kainos prognozę dabar!

Xphere (XP) Tokenomika

Supratimas apie Xphere (XP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Xphere (XP)

Ieškote, kaip nusipirkti Xphere? Viskas paprasta ir patogu! Xphere lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XP į vietos valiutas

Xphere išteklius

Išsamesnei Xphere analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Xphere svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Xphere

Kiek Xphere(XP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XP kaina USD valiuta yra 0.01299USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XP į USD kaina?
Dabartinė XP kaina USD valiuta yra $ 0.01299. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Xphere rinkos kapitalizacija?
XP rinkos kapitalizacija yra $ 26.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XP apyvartoje?
XP apyvartoje yra 2.07BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XP kaina?
XP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06942051775280159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XP kaina?
XP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010296224545133351USD.
Kokia yra XP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XP yra $ 137.08KUSD.
Ar XP kaina šiais metais kils?
XP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:27(UTC+8)

Xphere (XP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

