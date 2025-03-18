XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

VardasXP

ReitingasNo.800

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,02%

Cirkuliuojantis kiekis2.106.305.858,2750287

Maksimali pasiūla5.500.000.000

Bendra pasiūla2.106.305.858,2750287

Cirkuliacijos norma0.3829%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.06942051775280159,2025-03-18

Mažiausia kaina0.010296224545133351,2025-08-09

Vieša blokų grandinėXPHERE

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

XP/USDT
Xphere
24val. aukščiausias
24val. žemiausias
24 val. apimtis (XP)
24 val. suma (USDT)
Loading...