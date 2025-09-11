Daugiau apie XLM

XLM Kainos informacija

XLM Baltoji knyga

XLM Oficiali svetainė

XLM Tokenomika

XLM Kainų prognozė

XLM Istorija

XLM pirkimo vadovas

XLMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XLM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Stellar logotipas

Stellar kaina(XLM)

1 XLM į USD – tiesioginė kaina:

$0.3871
$0.3871$0.3871
+1.17%1D
USD
Stellar (XLM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:16(UTC+8)

Stellar (XLM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3733
$ 0.3733$ 0.3733
24 val. žemiausia
$ 0.3898
$ 0.3898$ 0.3898
24 val. aukščiausia

$ 0.3733
$ 0.3733$ 0.3733

$ 0.3898
$ 0.3898$ 0.3898

$ 0.9381440281867981
$ 0.9381440281867981$ 0.9381440281867981

$ 0.001227100030519068
$ 0.001227100030519068$ 0.001227100030519068

-0.44%

+1.17%

+7.32%

+7.32%

Stellar (XLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.3869. Per pastarąsias 24 valandas XLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3733 iki aukščiausios $ 0.3898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XLM kaina yra $ 0.9381440281867981, o žemiausia – $ 0.001227100030519068.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XLM per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stellar (XLM) rinkos informacija

No.15

$ 12.29B
$ 12.29B$ 12.29B

$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M

$ 19.35B
$ 19.35B$ 19.35B

31.78B
31.78B 31.78B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,886.69552
50,001,786,886.69552 50,001,786,886.69552

63.55%

0.31%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Dabartinė Stellar rinkos kapitalizacija yra $ 12.29B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.21M. XLM apyvartoje yra 31.78B vienetų, o bendras kiekis siekia 50001786886.69552. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.35B

Stellar (XLM) kainos istorija USD

Stebėkite Stellar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.004477+1.17%
30 dienų$ -0.0509-11.63%
60 dienų$ -0.055-12.45%
90 dienų$ +0.1284+49.67%
Stellar kainos pokytis šiandien

Šiandien XLM užfiksuotas $ +0.004477 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stellar 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0509 (-11.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stellar 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XLM rodiklis pasikeitė $ -0.055 (-12.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stellar 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1284 (+49.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stellar (XLM) pokyčius?

Peržiūrėkite Stellar kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stellar investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stellar mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stellar, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stellar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stellar (XLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stellar (XLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stellar prognozes.

Peržiūrėkite Stellar kainos prognozę dabar!

Stellar (XLM) Tokenomika

Supratimas apie Stellar (XLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stellar (XLM)

Ieškote, kaip nusipirkti Stellar? Viskas paprasta ir patogu! Stellar lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XLM į vietos valiutas

1 Stellar(XLM) į VND
10,181.2735
1 Stellar(XLM) į AUD
A$0.584219
1 Stellar(XLM) į GBP
0.282437
1 Stellar(XLM) į EUR
0.328865
1 Stellar(XLM) į USD
$0.3869
1 Stellar(XLM) į MYR
RM1.632718
1 Stellar(XLM) į TRY
15.971232
1 Stellar(XLM) į JPY
¥56.8743
1 Stellar(XLM) į ARS
ARS$551.13905
1 Stellar(XLM) į RUB
32.69305
1 Stellar(XLM) į INR
34.101366
1 Stellar(XLM) į IDR
Rp6,342.621936
1 Stellar(XLM) į KRW
537.357672
1 Stellar(XLM) į PHP
22.107466
1 Stellar(XLM) į EGP
￡E.18.625366
1 Stellar(XLM) į BRL
R$2.08926
1 Stellar(XLM) į CAD
C$0.533922
1 Stellar(XLM) į BDT
47.12442
1 Stellar(XLM) į NGN
583.557401
1 Stellar(XLM) į COP
$1,517.251564
1 Stellar(XLM) į ZAR
R.6.766881
1 Stellar(XLM) į UAH
15.971232
1 Stellar(XLM) į VES
Bs60.3564
1 Stellar(XLM) į CLP
$371.8109
1 Stellar(XLM) į PKR
Rs109.883469
1 Stellar(XLM) į KZT
208.570052
1 Stellar(XLM) į THB
฿12.295682
1 Stellar(XLM) į TWD
NT$11.742415
1 Stellar(XLM) į AED
د.إ1.419923
1 Stellar(XLM) į CHF
Fr0.305651
1 Stellar(XLM) į HKD
HK$3.010082
1 Stellar(XLM) į AMD
֏147.838359
1 Stellar(XLM) į MAD
.د.م3.493707
1 Stellar(XLM) į MXN
$7.192471
1 Stellar(XLM) į SAR
ريال1.450875
1 Stellar(XLM) į PLN
1.408316
1 Stellar(XLM) į RON
лв1.675277
1 Stellar(XLM) į SEK
kr3.617515
1 Stellar(XLM) į BGN
лв0.646123
1 Stellar(XLM) į HUF
Ft130.048697
1 Stellar(XLM) į CZK
8.070734
1 Stellar(XLM) į KWD
د.ك0.1180045
1 Stellar(XLM) į ILS
1.284508
1 Stellar(XLM) į AOA
Kz353.978679
1 Stellar(XLM) į BHD
.د.ب0.1458613
1 Stellar(XLM) į BMD
$0.3869
1 Stellar(XLM) į DKK
kr2.468422
1 Stellar(XLM) į HNL
L10.140649
1 Stellar(XLM) į MUR
17.60395
1 Stellar(XLM) į NAD
$6.801702
1 Stellar(XLM) į NOK
kr3.841917
1 Stellar(XLM) į NZD
$0.649992
1 Stellar(XLM) į PAB
B/.0.3869
1 Stellar(XLM) į PGK
K1.640456
1 Stellar(XLM) į QAR
ر.ق1.408316
1 Stellar(XLM) į RSD
дин.38.751904

Stellar išteklius

Išsamesnei Stellar analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stellar svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stellar

Kiek Stellar(XLM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XLM kaina USD valiuta yra 0.3869USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XLM į USD kaina?
Dabartinė XLM kaina USD valiuta yra $ 0.3869. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stellar rinkos kapitalizacija?
XLM rinkos kapitalizacija yra $ 12.29BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XLM apyvartoje?
XLM apyvartoje yra 31.78BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XLM kaina?
XLM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9381440281867981USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XLM kaina?
XLM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001227100030519068USD.
Kokia yra XLM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XLM yra $ 8.21MUSD.
Ar XLM kaina šiais metais kils?
XLM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XLM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:16(UTC+8)

Stellar (XLM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis