Stellar (XLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.3869. Per pastarąsias 24 valandas XLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3733 iki aukščiausios $ 0.3898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XLM kaina yra $ 0.9381440281867981, o žemiausia – $ 0.001227100030519068.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XLM per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stellar (XLM) rinkos informacija
$ 12.29B
$ 8.21M
$ 19.35B
31.78B
50,001,806,812
50,001,786,886.69552
Dabartinė Stellar rinkos kapitalizacija yra $ 12.29B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.21M. XLM apyvartoje yra 31.78B vienetų, o bendras kiekis siekia 50001786886.69552. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.35B
Stellar (XLM) kainos istorija USD
Stebėkite Stellar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004477
+1.17%
30 dienų
$ -0.0509
-11.63%
60 dienų
$ -0.055
-12.45%
90 dienų
$ +0.1284
+49.67%
Stellar kainos pokytis šiandien
Šiandien XLM užfiksuotas $ +0.004477 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stellar 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0509 (-11.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stellar 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XLM rodiklis pasikeitė $ -0.055 (-12.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stellar 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1284 (+49.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stellar (XLM) pokyčius?
Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
Stellar kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stellar (XLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stellar (XLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stellar prognozes.
Supratimas apie Stellar (XLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Stellar (XLM)
