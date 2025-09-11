Mixin (XIN) realiojo laiko kaina yra $ 99.5. Per pastarąsias 24 valandas XIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 97 iki aukščiausios $ 102 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XIN kaina yra $ 2,387.60009765625, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XIN per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mixin (XIN) rinkos informacija
Dabartinė Mixin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.09K. XIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.50M
Mixin (XIN) kainos istorija USD
Stebėkite Mixin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.9949
+1.01%
30 dienų
$ -10
-9.14%
60 dienų
$ -39
-28.16%
90 dienų
$ -1.5
-1.49%
Mixin kainos pokytis šiandien
Šiandien XIN užfiksuotas $ +0.9949 (+1.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mixin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -10 (-9.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mixin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XIN rodiklis pasikeitė $ -39 (-28.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mixin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.5 (-1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mixin (XIN) pokyčius?
Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility.
Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized
Mixin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mixin (XIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mixin (XIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mixin prognozes.
Supratimas apie Mixin (XIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mixin (XIN)
