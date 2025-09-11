Daugiau apie XIN

Mixin logotipas

Mixin kaina(XIN)

1 XIN į USD – tiesioginė kaina:

Mixin (XIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:13(UTC+8)

Mixin (XIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.00%

+1.01%

+1.65%

+1.65%

Mixin (XIN) realiojo laiko kaina yra $ 99.5. Per pastarąsias 24 valandas XIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 97 iki aukščiausios $ 102 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XIN kaina yra $ 2,387.60009765625, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XIN per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mixin (XIN) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Mixin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.09K. XIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.50M

Mixin (XIN) kainos istorija USD

Stebėkite Mixin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.9949+1.01%
30 dienų$ -10-9.14%
60 dienų$ -39-28.16%
90 dienų$ -1.5-1.49%
Mixin kainos pokytis šiandien

Šiandien XIN užfiksuotas $ +0.9949 (+1.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mixin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -10 (-9.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mixin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XIN rodiklis pasikeitė $ -39 (-28.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mixin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.5 (-1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mixin (XIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Mixin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mixin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mixin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mixin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mixin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mixin (XIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mixin (XIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mixin prognozes.

Peržiūrėkite Mixin kainos prognozę dabar!

Mixin (XIN) Tokenomika

Supratimas apie Mixin (XIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mixin (XIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Mixin? Viskas paprasta ir patogu! Mixin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XIN į vietos valiutas

1 Mixin(XIN) į VND
Mixin išteklius

Išsamesnei Mixin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mixin

Kiek Mixin(XIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XIN kaina USD valiuta yra 99.5USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XIN į USD kaina?
Dabartinė XIN kaina USD valiuta yra $ 99.5. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mixin rinkos kapitalizacija?
XIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XIN apyvartoje?
XIN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XIN kaina?
XIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,387.60009765625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XIN kaina?
XIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XIN yra $ 7.09KUSD.
Ar XIN kaina šiais metais kils?
XIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:13(UTC+8)

Mixin (XIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

