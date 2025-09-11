Daugiau apie WXT

WEEX Token logotipas

WEEX Token kaina(WXT)

1 WXT į USD – tiesioginė kaina:

+0.23%1D
USD
WEEX Token (WXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:20(UTC+8)

WEEX Token (WXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.08%

+0.23%

+7.67%

+7.67%

WEEX Token (WXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.04138. Per pastarąsias 24 valandas WXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.040147 iki aukščiausios $ 0.041885 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WXT kaina yra $ 0.04186330119100493, o žemiausia – $ 0.01076131063143907.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WXT per pastarąją valandą pasikeitė -1.08%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WEEX Token (WXT) rinkos informacija

No.3536

2023-08-01 00:00:00

ETH

Dabartinė WEEX Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.92M. WXT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 248.28M

WEEX Token (WXT) kainos istorija USD

Stebėkite WEEX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00009495+0.23%
30 dienų$ +0.00816+24.56%
60 dienų$ +0.010311+33.18%
90 dienų$ +0.012943+45.51%
WEEX Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WXT užfiksuotas $ +0.00009495 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WEEX Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00816 (+24.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WEEX Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WXT rodiklis pasikeitė $ +0.010311 (+33.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WEEX Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.012943 (+45.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WEEX Token (WXT) pokyčius?

Peržiūrėkite WEEX Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WEEX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WXTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WEEX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WEEX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WEEX Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WEEX Token (WXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WEEX Token (WXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WEEX Token prognozes.

Peržiūrėkite WEEX Token kainos prognozę dabar!

WEEX Token (WXT) Tokenomika

Supratimas apie WEEX Token (WXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WEEX Token (WXT)

Ieškote, kaip nusipirkti WEEX Token? Viskas paprasta ir patogu! WEEX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WXT į vietos valiutas

1 WEEX Token(WXT) į VND
1,088.9147
1 WEEX Token(WXT) į AUD
A$0.0624838
1 WEEX Token(WXT) į GBP
0.0302074
1 WEEX Token(WXT) į EUR
0.035173
1 WEEX Token(WXT) į USD
$0.04138
1 WEEX Token(WXT) į MYR
RM0.1746236
1 WEEX Token(WXT) į TRY
1.7081664
1 WEEX Token(WXT) į JPY
¥6.08286
1 WEEX Token(WXT) į ARS
ARS$58.94581
1 WEEX Token(WXT) į RUB
3.49661
1 WEEX Token(WXT) į INR
3.6472332
1 WEEX Token(WXT) į IDR
Rp678.3605472
1 WEEX Token(WXT) į KRW
57.4718544
1 WEEX Token(WXT) į PHP
2.3644532
1 WEEX Token(WXT) į EGP
￡E.1.9920332
1 WEEX Token(WXT) į BRL
R$0.223452
1 WEEX Token(WXT) į CAD
C$0.0571044
1 WEEX Token(WXT) į BDT
5.040084
1 WEEX Token(WXT) į NGN
62.4130402
1 WEEX Token(WXT) į COP
$162.2741528
1 WEEX Token(WXT) į ZAR
R.0.7237362
1 WEEX Token(WXT) į UAH
1.7081664
1 WEEX Token(WXT) į VES
Bs6.45528
1 WEEX Token(WXT) į CLP
$39.76618
1 WEEX Token(WXT) į PKR
Rs11.7523338
1 WEEX Token(WXT) į KZT
22.3071304
1 WEEX Token(WXT) į THB
฿1.3150564
1 WEEX Token(WXT) į TWD
NT$1.255883
1 WEEX Token(WXT) į AED
د.إ0.1518646
1 WEEX Token(WXT) į CHF
Fr0.0326902
1 WEEX Token(WXT) į HKD
HK$0.3219364
1 WEEX Token(WXT) į AMD
֏15.8117118
1 WEEX Token(WXT) į MAD
.د.م0.3736614
1 WEEX Token(WXT) į MXN
$0.7692542
1 WEEX Token(WXT) į SAR
ريال0.155175
1 WEEX Token(WXT) į PLN
0.1506232
1 WEEX Token(WXT) į RON
лв0.1791754
1 WEEX Token(WXT) į SEK
kr0.386903
1 WEEX Token(WXT) į BGN
лв0.0691046
1 WEEX Token(WXT) į HUF
Ft13.9090594
1 WEEX Token(WXT) į CZK
0.8631868
1 WEEX Token(WXT) į KWD
د.ك0.0126209
1 WEEX Token(WXT) į ILS
0.1373816
1 WEEX Token(WXT) į AOA
Kz37.8589758
1 WEEX Token(WXT) į BHD
.د.ب0.01560026
1 WEEX Token(WXT) į BMD
$0.04138
1 WEEX Token(WXT) į DKK
kr0.2640044
1 WEEX Token(WXT) į HNL
L1.0845698
1 WEEX Token(WXT) į MUR
1.88279
1 WEEX Token(WXT) į NAD
$0.7274604
1 WEEX Token(WXT) į NOK
kr0.4109034
1 WEEX Token(WXT) į NZD
$0.0695184
1 WEEX Token(WXT) į PAB
B/.0.04138
1 WEEX Token(WXT) į PGK
K0.1754512
1 WEEX Token(WXT) į QAR
ر.ق0.1506232
1 WEEX Token(WXT) į RSD
дин.4.1446208

WEEX Token išteklius

Išsamesnei WEEX Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali WEEX Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WEEX Token

Kiek WEEX Token(WXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WXT kaina USD valiuta yra 0.04138USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WXT į USD kaina?
Dabartinė WXT kaina USD valiuta yra $ 0.04138. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WEEX Token rinkos kapitalizacija?
WXT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WXT apyvartoje?
WXT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WXT kaina?
WXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04186330119100493USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WXT kaina?
WXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01076131063143907USD.
Kokia yra WXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WXT yra $ 2.92MUSD.
Ar WXT kaina šiais metais kils?
WXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:20(UTC+8)

WEEX Token (WXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 WXT = 0.04138 USD

