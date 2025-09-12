WEEX Token (WXT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WEEX Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WXT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WEEX Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WEEX Token kainos prognozė
$0.04303
+3.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:20:36(UTC+8)

WEEX Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WEEX Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04303 prekybos kainą 2025 m.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WEEX Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.045181 prekybos kainą 2026 m.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WXT ateities kaina yra $ 0.047440 su 10.25% augimo norma.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WXT ateities kaina yra $ 0.049812 su 15.76% augimo norma.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WXT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.052303, o augimo norma – 21.55%.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WXT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.054918, o augimo norma – 27.63%.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WEEX Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.089456 prekybos kainą.

WEEX Token (WXT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WEEX Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.145714 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04303
    0.00%
  • 2026
    $ 0.045181
    5.00%
  • 2027
    $ 0.047440
    10.25%
  • 2028
    $ 0.049812
    15.76%
  • 2029
    $ 0.052303
    21.55%
  • 2030
    $ 0.054918
    27.63%
  • 2031
    $ 0.057664
    34.01%
  • 2032
    $ 0.060547
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.063574
    47.75%
  • 2034
    $ 0.066753
    55.13%
  • 2035
    $ 0.070091
    62.89%
  • 2036
    $ 0.073595
    71.03%
  • 2037
    $ 0.077275
    79.59%
  • 2038
    $ 0.081139
    88.56%
  • 2039
    $ 0.085196
    97.99%
  • 2040
    $ 0.089456
    107.89%
Trumpalaikės WEEX Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.04303
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.043035
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.043071
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.043206
    0.41%
WEEX Token (WXT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WXT kaina yra $0.04303. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WEEX Token (WXT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WXT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.043035. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WEEX Token (WXT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WXT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.043071. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WEEX Token (WXT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WXT kaina yra $0.043206. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WEEX Token kainų statistika

$ 0.04303
+3.11%

$ 0.00
0.00
$ 3.85M
Naujausia WXT kaina yra $ 0.04303. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.85M.
Be to, WXT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti WEEX Token (WXT)

Bandote įsigyti WXT? Dabar galite WXT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti WEEX Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WXT dabar

WEEX Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WEEX Token, dabartinė WEEX Token kaina yra 0.043037USD. Apyvartinė WEEX Token (WXT) pasiūla yra 0.00 WXT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.001590
    $ 0.043567
    $ 0.041124
  • 7 dienos
    0.12%
    $ 0.004638
    $ 0.043567
    $ 0.0373
  • 30 dienų
    0.14%
    $ 0.005225
    $ 0.043567
    $ 0.033501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WEEX Token kaina pasikeitė $0.001590, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WEEX Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.043567 ir žemiausia $0.0373. Kainos pokytis buvo 0.12%. Ši naujausia tendencija parodo WXT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WEEX Token įvyko 0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005225 vertę. Tai rodo, kad WXT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WEEX Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WXT kainų istoriją

Kaip veikia WEEX Token (WXT) kainų prognozės modulis?

WEEX Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WXT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WEEX Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WXT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WEEX Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WXT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WXT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WEEX Token potencialą.

Kodėl WXT kainų prognozė yra svarbi?

WXT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WXT dabar?
Pagal jūsų prognozes, WXT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WXT kainų prognozė?
Remiantis WEEX Token (WXT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WXT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WXT 2026 m.?
1 vieneto WEEX Token (WXT) kaina šiandien yra $0.04303. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WXT kaina 2027 m.?
WEEX Token (WXT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WXT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WXT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEEX Token (WXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WXT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEEX Token (WXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WXT 2030 m.?
1 vieneto WEEX Token (WXT) kaina šiandien yra $0.04303. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WXT kainų prognozė 2040 metams?
WEEX Token (WXT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WXT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:20:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.