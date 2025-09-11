Daugiau apie WQUIL

Quilibrium logotipas

Quilibrium kaina(WQUIL)

1 WQUIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.0396
$0.0396$0.0396
+1.79%1D
USD
Quilibrium (WQUIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:15:05(UTC+8)

Quilibrium (WQUIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0381
$ 0.0381$ 0.0381
24 val. žemiausia
$ 0.0414
$ 0.0414$ 0.0414
24 val. aukščiausia

$ 0.0381
$ 0.0381$ 0.0381

$ 0.0414
$ 0.0414$ 0.0414

$ 0.4549693987949951
$ 0.4549693987949951$ 0.4549693987949951

$ 0.003548831856989878
$ 0.003548831856989878$ 0.003548831856989878

+0.50%

+1.79%

+10.00%

+10.00%

Quilibrium (WQUIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0396. Per pastarąsias 24 valandas WQUIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0381 iki aukščiausios $ 0.0414 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WQUIL kaina yra $ 0.4549693987949951, o žemiausia – $ 0.003548831856989878.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WQUIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quilibrium (WQUIL) rinkos informacija

No.9399

$ 35.73M
$ 35.73M$ 35.73M

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

$ 35.73M
$ 35.73M$ 35.73M

902.29M
902.29M 902.29M

902,285,400.373132
902,285,400.373132 902,285,400.373132

ETH

Dabartinė Quilibrium rinkos kapitalizacija yra $ 35.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.75K. WQUIL apyvartoje yra 902.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 902285400.373132. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.73M

Quilibrium (WQUIL) kainos istorija USD

Stebėkite Quilibrium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000696+1.79%
30 dienų$ +0.003+8.19%
60 dienų$ -0.0007-1.74%
90 dienų$ +0.0066+20.00%
Quilibrium kainos pokytis šiandien

Šiandien WQUIL užfiksuotas $ +0.000696 (+1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quilibrium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.003 (+8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quilibrium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WQUIL rodiklis pasikeitė $ -0.0007 (-1.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quilibrium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0066 (+20.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quilibrium (WQUIL) pokyčius?

Peržiūrėkite Quilibrium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quilibrium (WQUIL)

Decentralized MPC Platform as a Service.

Quilibrium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quilibrium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Quilibrium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quilibrium (WQUIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quilibrium (WQUIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quilibrium prognozes.

Peržiūrėkite Quilibrium kainos prognozę dabar!

Peržiūrėkite Quilibrium kainos prognozę dabar!

Quilibrium (WQUIL) Tokenomika

Supratimas apie Quilibrium (WQUIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WQUILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quilibrium (WQUIL)

Ieškote, kaip nusipirkti Quilibrium? Viskas paprasta ir patogu! Quilibrium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WQUIL į vietos valiutas

1 Quilibrium(WQUIL) į VND
1,042.074
1 Quilibrium(WQUIL) į AUD
A$0.059796
1 Quilibrium(WQUIL) į GBP
0.028908
1 Quilibrium(WQUIL) į EUR
0.03366
1 Quilibrium(WQUIL) į USD
$0.0396
1 Quilibrium(WQUIL) į MYR
RM0.166716
1 Quilibrium(WQUIL) į TRY
1.635084
1 Quilibrium(WQUIL) į JPY
¥5.8212
1 Quilibrium(WQUIL) į ARS
ARS$56.4102
1 Quilibrium(WQUIL) į RUB
3.37194
1 Quilibrium(WQUIL) į INR
3.501036
1 Quilibrium(WQUIL) į IDR
Rp649.180224
1 Quilibrium(WQUIL) į KRW
55.1529
1 Quilibrium(WQUIL) į PHP
2.264724
1 Quilibrium(WQUIL) į EGP
￡E.1.908324
1 Quilibrium(WQUIL) į BRL
R$0.21384
1 Quilibrium(WQUIL) į CAD
C$0.054648
1 Quilibrium(WQUIL) į BDT
4.82328
1 Quilibrium(WQUIL) į NGN
59.728284
1 Quilibrium(WQUIL) į COP
$155.293776
1 Quilibrium(WQUIL) į ZAR
R.0.694188
1 Quilibrium(WQUIL) į UAH
1.634688
1 Quilibrium(WQUIL) į VES
Bs6.1776
1 Quilibrium(WQUIL) į CLP
$38.0556
1 Quilibrium(WQUIL) į PKR
Rs11.246796
1 Quilibrium(WQUIL) į KZT
21.347568
1 Quilibrium(WQUIL) į THB
฿1.259676
1 Quilibrium(WQUIL) į TWD
NT$1.201068
1 Quilibrium(WQUIL) į AED
د.إ0.145332
1 Quilibrium(WQUIL) į CHF
Fr0.031284
1 Quilibrium(WQUIL) į HKD
HK$0.308088
1 Quilibrium(WQUIL) į AMD
֏15.131556
1 Quilibrium(WQUIL) į MAD
.د.م0.357588
1 Quilibrium(WQUIL) į MXN
$0.737748
1 Quilibrium(WQUIL) į SAR
ريال0.1485
1 Quilibrium(WQUIL) į PLN
0.144144
1 Quilibrium(WQUIL) į RON
лв0.171468
1 Quilibrium(WQUIL) į SEK
kr0.370656
1 Quilibrium(WQUIL) į BGN
лв0.066132
1 Quilibrium(WQUIL) į HUF
Ft13.306392
1 Quilibrium(WQUIL) į CZK
0.826848
1 Quilibrium(WQUIL) į KWD
د.ك0.012078
1 Quilibrium(WQUIL) į ILS
0.131868
1 Quilibrium(WQUIL) į AOA
Kz36.098172
1 Quilibrium(WQUIL) į BHD
.د.ب0.0149292
1 Quilibrium(WQUIL) į BMD
$0.0396
1 Quilibrium(WQUIL) į DKK
kr0.252648
1 Quilibrium(WQUIL) į HNL
L1.037916
1 Quilibrium(WQUIL) į MUR
1.804176
1 Quilibrium(WQUIL) į NAD
$0.696168
1 Quilibrium(WQUIL) į NOK
kr0.392832
1 Quilibrium(WQUIL) į NZD
$0.066528
1 Quilibrium(WQUIL) į PAB
B/.0.0396
1 Quilibrium(WQUIL) į PGK
K0.167904
1 Quilibrium(WQUIL) į QAR
ر.ق0.144144
1 Quilibrium(WQUIL) į RSD
дин.3.966732

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quilibrium

Kiek Quilibrium(WQUIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WQUIL kaina USD valiuta yra 0.0396USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WQUIL į USD kaina?
Dabartinė WQUIL kaina USD valiuta yra $ 0.0396. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quilibrium rinkos kapitalizacija?
WQUIL rinkos kapitalizacija yra $ 35.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WQUIL apyvartoje?
WQUIL apyvartoje yra 902.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WQUIL kaina?
WQUIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4549693987949951USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WQUIL kaina?
WQUIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003548831856989878USD.
Kokia yra WQUIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WQUIL yra $ 9.75KUSD.
Ar WQUIL kaina šiais metais kils?
WQUIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WQUIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:15:05(UTC+8)

