WorldMobileToken kaina(WMTX)

$0.2326
-1.69%1D
USD
WorldMobileToken (WMTX) kainos grafikas realiu laiku
WorldMobileToken (WMTX) kainos informacija (USD)

$ 0.2298
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.2298
$ 0.2393
$ 0.9804150514795327
$ 0.0984476599844396
+0.82%

-1.69%

+21.97%

+21.97%

WorldMobileToken (WMTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2326. Per pastarąsias 24 valandas WMTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2298 iki aukščiausios $ 0.2393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WMTX kaina yra $ 0.9804150514795327, o žemiausia – $ 0.0984476599844396.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WMTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – -1.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WorldMobileToken (WMTX) rinkos informacija

No.267

$ 163.47M
$ 89.14K
$ 465.20M
702.77M
2,000,000,000
2,000,000,000
35.13%

ETH

Dabartinė WorldMobileToken rinkos kapitalizacija yra $ 163.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.14K. WMTX apyvartoje yra 702.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.20M

WorldMobileToken (WMTX) kainos istorija USD

Stebėkite WorldMobileToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003999-1.69%
30 dienų$ +0.0597+34.52%
60 dienų$ +0.0557+31.48%
90 dienų$ +0.0714+44.29%
WorldMobileToken kainos pokytis šiandien

Šiandien WMTX užfiksuotas $ -0.003999 (-1.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WorldMobileToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0597 (+34.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WorldMobileToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WMTX rodiklis pasikeitė $ +0.0557 (+31.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WorldMobileToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0714 (+44.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WorldMobileToken (WMTX) pokyčius?

Peržiūrėkite WorldMobileToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WorldMobileToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WMTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WorldMobileToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WorldMobileToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WorldMobileToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WorldMobileToken (WMTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WorldMobileToken (WMTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WorldMobileToken prognozes.

Peržiūrėkite WorldMobileToken kainos prognozę dabar!

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika

Supratimas apie WorldMobileToken (WMTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WMTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WorldMobileToken (WMTX)

Ieškote, kaip nusipirkti WorldMobileToken? Viskas paprasta ir patogu! WorldMobileToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WorldMobileToken išteklius

Išsamesnei WorldMobileToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WorldMobileToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WorldMobileToken

Kiek WorldMobileToken(WMTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WMTX kaina USD valiuta yra 0.2326USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WMTX į USD kaina?
Dabartinė WMTX kaina USD valiuta yra $ 0.2326. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WorldMobileToken rinkos kapitalizacija?
WMTX rinkos kapitalizacija yra $ 163.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WMTX apyvartoje?
WMTX apyvartoje yra 702.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WMTX kaina?
WMTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9804150514795327USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WMTX kaina?
WMTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0984476599844396USD.
Kokia yra WMTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WMTX yra $ 89.14KUSD.
Ar WMTX kaina šiais metais kils?
WMTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WMTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
WorldMobileToken (WMTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
