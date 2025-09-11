WorldMobileToken (WMTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.2326. Per pastarąsias 24 valandas WMTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2298 iki aukščiausios $ 0.2393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WMTX kaina yra $ 0.9804150514795327, o žemiausia – $ 0.0984476599844396.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WMTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – -1.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WorldMobileToken (WMTX) rinkos informacija
No.267
$ 163.47M
$ 89.14K
$ 465.20M
702.77M
2,000,000,000
2,000,000,000
35.13%
ETH
Dabartinė WorldMobileToken rinkos kapitalizacija yra $ 163.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.14K. WMTX apyvartoje yra 702.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.20M
WorldMobileToken (WMTX) kainos istorija USD
Stebėkite WorldMobileToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003999
-1.69%
30 dienų
$ +0.0597
+34.52%
60 dienų
$ +0.0557
+31.48%
90 dienų
$ +0.0714
+44.29%
WorldMobileToken kainos pokytis šiandien
Šiandien WMTX užfiksuotas $ -0.003999 (-1.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WorldMobileToken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0597 (+34.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WorldMobileToken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WMTX rodiklis pasikeitė $ +0.0557 (+31.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WorldMobileToken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0714 (+44.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WorldMobileToken (WMTX) pokyčius?
World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.
WorldMobileToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WorldMobileToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WMTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WorldMobileToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WorldMobileToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WorldMobileToken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WorldMobileToken (WMTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WorldMobileToken (WMTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WorldMobileToken prognozes.
Supratimas apie WorldMobileToken (WMTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WMTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WorldMobileToken (WMTX)
Ieškote, kaip nusipirkti WorldMobileToken? Viskas paprasta ir patogu! WorldMobileToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.