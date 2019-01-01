WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWorldMobileToken (WMTX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
WorldMobileToken (WMTX) Informacija

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Oficiali svetainė:
https://worldmobile.io
Baltoji knyga:
https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius WorldMobileToken (WMTX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 175.41M
$ 175.41M$ 175.41M
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 702.77M
$ 702.77M$ 702.77M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 499.20M
$ 499.20M$ 499.20M
Visų laikų rekordas:
$ 0.6453
$ 0.6453$ 0.6453
Visų laikų minimumas:
$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396
Dabartinė kaina:
$ 0.2496
$ 0.2496$ 0.2496

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti WorldMobileToken (WMTX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WMTX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WMTX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WMTX tokenomiką, galite peržiūrėti WMTX tokeno kainą realiuoju laiku!

WorldMobileToken (WMTX) Kainų istorija

WMTX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

WMTX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WMTX? Mūsų WMTX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.