World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

ReitingasNo.276

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.87%

Cirkuliuojantis kiekis702,774,077

Maksimali pasiūla2,000,000,000

Bendra pasiūla2,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.3513%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.9804150514795327,2022-02-17

Mažiausia kaina0.0984476599844396,2023-06-20

Vieša blokų grandinėETH

