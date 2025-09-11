dogwifhat sol (WIF) realiojo laiko kaina yra $ 0.895. Per pastarąsias 24 valandas WIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.875 iki aukščiausios $ 0.908 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIF kaina yra $ 4.8499674634069185, o žemiausia – $ 0.000023439977993792.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIF per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dogwifhat sol (WIF) rinkos informacija
Dabartinė dogwifhat sol rinkos kapitalizacija yra $ 893.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.13M. WIF apyvartoje yra 998.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 998840012.560344. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 893.96M
dogwifhat sol (WIF) kainos istorija USD
Stebėkite dogwifhat sol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00098
+0.11%
30 dienų
$ -0.017
-1.87%
60 dienų
$ -0.073
-7.55%
90 dienų
$ +0.077
+9.41%
dogwifhat sol kainos pokytis šiandien
Šiandien WIF užfiksuotas $ +0.00098 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dogwifhat sol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.017 (-1.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dogwifhat sol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WIF rodiklis pasikeitė $ -0.073 (-7.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dogwifhat sol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.077 (+9.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dogwifhat sol (WIF) pokyčius?
dogwifhat sol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dogwifhat sol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WIFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie dogwifhat sol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dogwifhat sol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
dogwifhat sol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dogwifhat sol (WIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dogwifhat sol (WIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dogwifhat sol prognozes.
Supratimas apie dogwifhat sol (WIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dogwifhat sol (WIF)
Ieškote, kaip nusipirkti dogwifhat sol? Viskas paprasta ir patogu! dogwifhat sol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.