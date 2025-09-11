Daugiau apie WIF

dogwifhat sol logotipas

dogwifhat sol kaina(WIF)

1 WIF į USD – tiesioginė kaina:

$0.894
$0.894$0.894
+0.11%1D
USD
dogwifhat sol (WIF) kainos grafikas realiu laiku
dogwifhat sol (WIF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.875
$ 0.875$ 0.875
24 val. žemiausia
$ 0.908
$ 0.908$ 0.908
24 val. aukščiausia

$ 0.875
$ 0.875$ 0.875

$ 0.908
$ 0.908$ 0.908

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

-0.34%

+0.11%

+11.87%

+11.87%

dogwifhat sol (WIF) realiojo laiko kaina yra $ 0.895. Per pastarąsias 24 valandas WIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.875 iki aukščiausios $ 0.908 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIF kaina yra $ 4.8499674634069185, o žemiausia – $ 0.000023439977993792.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIF per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dogwifhat sol (WIF) rinkos informacija

No.88

$ 893.96M
$ 893.96M$ 893.96M

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

$ 893.96M
$ 893.96M$ 893.96M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,840,012.560344
998,840,012.560344 998,840,012.560344

99.99%

0.02%

SOL

Dabartinė dogwifhat sol rinkos kapitalizacija yra $ 893.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.13M. WIF apyvartoje yra 998.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 998840012.560344. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 893.96M

dogwifhat sol (WIF) kainos istorija USD

Stebėkite dogwifhat sol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00098+0.11%
30 dienų$ -0.017-1.87%
60 dienų$ -0.073-7.55%
90 dienų$ +0.077+9.41%
dogwifhat sol kainos pokytis šiandien

Šiandien WIF užfiksuotas $ +0.00098 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dogwifhat sol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.017 (-1.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dogwifhat sol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WIF rodiklis pasikeitė $ -0.073 (-7.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dogwifhat sol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.077 (+9.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dogwifhat sol (WIF) pokyčius?

Peržiūrėkite dogwifhat sol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dogwifhat sol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WIFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie dogwifhat sol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dogwifhat sol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dogwifhat sol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dogwifhat sol (WIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dogwifhat sol (WIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dogwifhat sol prognozes.

Peržiūrėkite dogwifhat sol kainos prognozę dabar!

dogwifhat sol (WIF) Tokenomika

Supratimas apie dogwifhat sol (WIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dogwifhat sol (WIF)

Ieškote, kaip nusipirkti dogwifhat sol? Viskas paprasta ir patogu! dogwifhat sol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WIF į vietos valiutas

1 dogwifhat sol(WIF) į VND
23,551.925
1 dogwifhat sol(WIF) į AUD
A$1.35145
1 dogwifhat sol(WIF) į GBP
0.65335
1 dogwifhat sol(WIF) į EUR
0.76075
1 dogwifhat sol(WIF) į USD
$0.895
1 dogwifhat sol(WIF) į MYR
RM3.7769
1 dogwifhat sol(WIF) į TRY
36.9456
1 dogwifhat sol(WIF) į JPY
¥131.565
1 dogwifhat sol(WIF) į ARS
ARS$1,274.9275
1 dogwifhat sol(WIF) į RUB
75.61855
1 dogwifhat sol(WIF) į INR
78.96585
1 dogwifhat sol(WIF) į IDR
Rp14,672.1288
1 dogwifhat sol(WIF) į KRW
1,244.7839
1 dogwifhat sol(WIF) į PHP
51.20295
1 dogwifhat sol(WIF) į EGP
￡E.43.0853
1 dogwifhat sol(WIF) į BRL
R$4.833
1 dogwifhat sol(WIF) į CAD
C$1.2351
1 dogwifhat sol(WIF) į BDT
109.011
1 dogwifhat sol(WIF) į NGN
1,349.91955
1 dogwifhat sol(WIF) į COP
$3,509.7962
1 dogwifhat sol(WIF) į ZAR
R.15.65355
1 dogwifhat sol(WIF) į UAH
36.9456
1 dogwifhat sol(WIF) į VES
Bs139.62
1 dogwifhat sol(WIF) į CLP
$860.095
1 dogwifhat sol(WIF) į PKR
Rs254.18895
1 dogwifhat sol(WIF) į KZT
482.4766
1 dogwifhat sol(WIF) į THB
฿28.4431
1 dogwifhat sol(WIF) į TWD
NT$27.18115
1 dogwifhat sol(WIF) į AED
د.إ3.28465
1 dogwifhat sol(WIF) į CHF
Fr0.70705
1 dogwifhat sol(WIF) į HKD
HK$6.9631
1 dogwifhat sol(WIF) į AMD
֏341.98845
1 dogwifhat sol(WIF) į MAD
.د.م8.08185
1 dogwifhat sol(WIF) į MXN
$16.647
1 dogwifhat sol(WIF) į SAR
ريال3.35625
1 dogwifhat sol(WIF) į PLN
3.2578
1 dogwifhat sol(WIF) į RON
лв3.8843
1 dogwifhat sol(WIF) į SEK
kr8.36825
1 dogwifhat sol(WIF) į BGN
лв1.49465
1 dogwifhat sol(WIF) į HUF
Ft300.83635
1 dogwifhat sol(WIF) į CZK
18.6697
1 dogwifhat sol(WIF) į KWD
د.ك0.272975
1 dogwifhat sol(WIF) į ILS
2.98035
1 dogwifhat sol(WIF) į AOA
Kz818.84445
1 dogwifhat sol(WIF) į BHD
.د.ب0.337415
1 dogwifhat sol(WIF) į BMD
$0.895
1 dogwifhat sol(WIF) į DKK
kr5.7101
1 dogwifhat sol(WIF) į HNL
L23.45795
1 dogwifhat sol(WIF) į MUR
40.7762
1 dogwifhat sol(WIF) į NAD
$15.7341
1 dogwifhat sol(WIF) į NOK
kr8.88735
1 dogwifhat sol(WIF) į NZD
$1.5036
1 dogwifhat sol(WIF) į PAB
B/.0.895
1 dogwifhat sol(WIF) į PGK
K3.7948
1 dogwifhat sol(WIF) į QAR
ر.ق3.2578
1 dogwifhat sol(WIF) į RSD
дин.89.63425

dogwifhat sol išteklius

Išsamesnei dogwifhat sol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali dogwifhat sol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dogwifhat sol

Kiek dogwifhat sol(WIF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIF kaina USD valiuta yra 0.895USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIF į USD kaina?
Dabartinė WIF kaina USD valiuta yra $ 0.895. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dogwifhat sol rinkos kapitalizacija?
WIF rinkos kapitalizacija yra $ 893.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIF apyvartoje?
WIF apyvartoje yra 998.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIF kaina?
WIF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.8499674634069185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIF kaina?
WIF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000023439977993792USD.
Kokia yra WIF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIF yra $ 4.13MUSD.
Ar WIF kaina šiais metais kils?
WIF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
dogwifhat sol (WIF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

