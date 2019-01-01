dogwifhat sol (WIF) Tokenomika
dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
dogwifhat sol (WIF) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius dogwifhat sol (WIF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami dogwifhat sol tokeno struktūra (WIF)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami WIF tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data.
Issuance Mechanism
- Token Standard: SPL (Solana Program Library) token
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.
- Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint.
Allocation Mechanism
- Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.
- Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.
- No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.
- Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.
- Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).
- No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF.
Locking Mechanism
- No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.
- No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem.
Unlocking Time
- Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|SPL (Solana)
|Total Supply
|1,000,000,000 WIF (fixed)
|Issuance
|All tokens minted at launch (Nov 2023)
|Mint Authority
|None (irreversible, no further minting possible)
|Allocation
|No public/private sale; distributed from initial wallet
|Team Allocation
|Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens
|Utility
|Meme token; no protocol utility or planned product
|Incentives
|None (no staking, rewards, or dividends)
|Locking/Vesting
|None; all tokens liquid at launch
|Unlocking
|100% unlocked at launch; no future unlocks
Additional Notes
- Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.
- Community: The project is driven by community engagement and social media presence.
- Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration.
Summary
Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.
dogwifhat sol (WIF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti dogwifhat sol (WIF) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WIF tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WIF tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate WIF tokenomiką, galite peržiūrėti WIF tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
