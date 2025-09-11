AnkrNetwork (ANKR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0155. Per pastarąsias 24 valandas ANKR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01533 iki aukščiausios $ 0.01572 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANKR kaina yra $ 0.22517936, o žemiausia – $ 0.000711080622353.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANKR per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AnkrNetwork (ANKR) rinkos informacija
No.275
$ 155.00M
$ 155.00M$ 155.00M
$ 469.77K
$ 469.77K$ 469.77K
$ 155.00M
$ 155.00M$ 155.00M
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
2019-03-05 00:00:00
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
ETH
Dabartinė AnkrNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 155.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 469.77K. ANKR apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 155.00M
AnkrNetwork (ANKR) kainos istorija USD
Stebėkite AnkrNetwork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000889
-0.57%
30 dienų
$ -0.00035
-2.21%
60 dienų
$ -0.00125
-7.47%
90 dienų
$ +0.00048
+3.19%
AnkrNetwork kainos pokytis šiandien
Šiandien ANKR užfiksuotas $ -0.0000889 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AnkrNetwork 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00035 (-2.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AnkrNetwork 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANKR rodiklis pasikeitė $ -0.00125 (-7.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AnkrNetwork 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00048 (+3.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AnkrNetwork (ANKR) pokyčius?
Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
AnkrNetwork galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AnkrNetwork investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ANKRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AnkrNetwork mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AnkrNetwork, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AnkrNetwork kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AnkrNetwork (ANKR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AnkrNetwork (ANKR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AnkrNetwork prognozes.
Supratimas apie AnkrNetwork (ANKR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANKRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AnkrNetwork (ANKR)
Ieškote, kaip nusipirkti AnkrNetwork? Viskas paprasta ir patogu! AnkrNetwork lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.