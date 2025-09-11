Daugiau apie ANKR

AnkrNetwork logotipas

AnkrNetwork kaina(ANKR)

AnkrNetwork (ANKR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:03(UTC+8)

AnkrNetwork (ANKR) kainos informacija (USD)

AnkrNetwork (ANKR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0155. Per pastarąsias 24 valandas ANKR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01533 iki aukščiausios $ 0.01572 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANKR kaina yra $ 0.22517936, o žemiausia – $ 0.000711080622353.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANKR per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AnkrNetwork (ANKR) rinkos informacija

Dabartinė AnkrNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 155.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 469.77K. ANKR apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 155.00M

AnkrNetwork (ANKR) kainos istorija USD

Stebėkite AnkrNetwork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000889-0.57%
30 dienų$ -0.00035-2.21%
60 dienų$ -0.00125-7.47%
90 dienų$ +0.00048+3.19%
AnkrNetwork kainos pokytis šiandien

Šiandien ANKR užfiksuotas $ -0.0000889 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AnkrNetwork 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00035 (-2.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AnkrNetwork 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANKR rodiklis pasikeitė $ -0.00125 (-7.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AnkrNetwork 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00048 (+3.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AnkrNetwork (ANKR) pokyčius?

Peržiūrėkite AnkrNetwork kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AnkrNetwork investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANKRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AnkrNetwork mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AnkrNetwork, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AnkrNetwork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AnkrNetwork (ANKR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AnkrNetwork (ANKR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AnkrNetwork prognozes.

Peržiūrėkite AnkrNetwork kainos prognozę dabar!

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika

Supratimas apie AnkrNetwork (ANKR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANKRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AnkrNetwork (ANKR)

Ieškote, kaip nusipirkti AnkrNetwork? Viskas paprasta ir patogu! AnkrNetwork lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANKR į vietos valiutas

AnkrNetwork išteklius

Išsamesnei AnkrNetwork analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AnkrNetwork svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AnkrNetwork

Kiek AnkrNetwork(ANKR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANKR kaina USD valiuta yra 0.0155USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANKR į USD kaina?
Dabartinė ANKR kaina USD valiuta yra $ 0.0155. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AnkrNetwork rinkos kapitalizacija?
ANKR rinkos kapitalizacija yra $ 155.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANKR apyvartoje?
ANKR apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANKR kaina?
ANKR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22517936USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANKR kaina?
ANKR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000711080622353USD.
Kokia yra ANKR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANKR yra $ 469.77KUSD.
Ar ANKR kaina šiais metais kils?
ANKR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANKR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AnkrNetwork (ANKR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate.

