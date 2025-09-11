Daugiau apie IDOL

MEET48 logotipas

MEET48 kaina(IDOL)

1 IDOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.02626
$0.02626
-2.81%1D
USD
MEET48 (IDOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:16:25(UTC+8)

MEET48 (IDOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02598
$ 0.02598
24 val. žemiausia
$ 0.02792
$ 0.02792
24 val. aukščiausia

$ 0.02598
$ 0.02598

$ 0.02792
$ 0.02792

$ 0.04187726181490255
$ 0.04187726181490255

$ 0.010319240493670556
$ 0.010319240493670556

-0.12%

-2.81%

-32.78%

-32.78%

MEET48 (IDOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.02623. Per pastarąsias 24 valandas IDOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02598 iki aukščiausios $ 0.02792 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDOL kaina yra $ 0.04187726181490255, o žemiausia – $ 0.010319240493670556.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MEET48 (IDOL) rinkos informacija

No.851

$ 23.67M
$ 23.67M

$ 6.93M
$ 6.93M

$ 125.90M
$ 125.90M

902.40M
902.40M

4,800,000,000
4,800,000,000

4,800,000,000
4,800,000,000

18.80%

BSC

Dabartinė MEET48 rinkos kapitalizacija yra $ 23.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.93M. IDOL apyvartoje yra 902.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 4800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 125.90M

MEET48 (IDOL) kainos istorija USD

Stebėkite MEET48 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007592-2.81%
30 dienų$ +0.0104+65.69%
60 dienų$ +0.00998+61.41%
90 dienų$ +0.0118+81.77%
MEET48 kainos pokytis šiandien

Šiandien IDOL užfiksuotas $ -0.0007592 (-2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MEET48 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0104 (+65.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MEET48 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IDOL rodiklis pasikeitė $ +0.00998 (+61.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MEET48 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0118 (+81.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MEET48 (IDOL) pokyčius?

Peržiūrėkite MEET48 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MEET48 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IDOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MEET48 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MEET48, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MEET48 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MEET48 (IDOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MEET48 (IDOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MEET48 prognozes.

Peržiūrėkite MEET48 kainos prognozę dabar!

MEET48 (IDOL) Tokenomika

Supratimas apie MEET48 (IDOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MEET48 (IDOL)

Ieškote, kaip nusipirkti MEET48? Viskas paprasta ir patogu! MEET48 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IDOL į vietos valiutas

1 MEET48(IDOL) į VND
690.24245
1 MEET48(IDOL) į AUD
A$0.0396073
1 MEET48(IDOL) į GBP
0.0191479
1 MEET48(IDOL) į EUR
0.0222955
1 MEET48(IDOL) į USD
$0.02623
1 MEET48(IDOL) į MYR
RM0.1106906
1 MEET48(IDOL) į TRY
1.0827744
1 MEET48(IDOL) į JPY
¥3.85581
1 MEET48(IDOL) į ARS
ARS$37.364635
1 MEET48(IDOL) į RUB
2.216435
1 MEET48(IDOL) į INR
2.3142729
1 MEET48(IDOL) į IDR
Rp429.9999312
1 MEET48(IDOL) į KRW
36.4812086
1 MEET48(IDOL) į PHP
1.5016675
1 MEET48(IDOL) į EGP
￡E.1.2624499
1 MEET48(IDOL) į BRL
R$0.141642
1 MEET48(IDOL) į CAD
C$0.0361974
1 MEET48(IDOL) į BDT
3.194814
1 MEET48(IDOL) į NGN
39.5624467
1 MEET48(IDOL) į COP
$102.8625188
1 MEET48(IDOL) į ZAR
R.0.4592873
1 MEET48(IDOL) į UAH
1.0827744
1 MEET48(IDOL) į VES
Bs4.09188
1 MEET48(IDOL) į CLP
$25.20703
1 MEET48(IDOL) į PKR
Rs7.4495823
1 MEET48(IDOL) į KZT
14.1400684
1 MEET48(IDOL) į THB
฿0.8346386
1 MEET48(IDOL) į TWD
NT$0.7958182
1 MEET48(IDOL) į AED
د.إ0.0962641
1 MEET48(IDOL) į CHF
Fr0.0207217
1 MEET48(IDOL) į HKD
HK$0.2040694
1 MEET48(IDOL) į AMD
֏10.0227453
1 MEET48(IDOL) į MAD
.د.م0.2368569
1 MEET48(IDOL) į MXN
$0.487878
1 MEET48(IDOL) į SAR
ريال0.0983625
1 MEET48(IDOL) į PLN
0.0954772
1 MEET48(IDOL) į RON
лв0.1138382
1 MEET48(IDOL) į SEK
kr0.2455128
1 MEET48(IDOL) į BGN
лв0.0438041
1 MEET48(IDOL) į HUF
Ft8.8227228
1 MEET48(IDOL) į CZK
0.5474201
1 MEET48(IDOL) į KWD
د.ك0.00800015
1 MEET48(IDOL) į ILS
0.0873459
1 MEET48(IDOL) į AOA
Kz23.9104811
1 MEET48(IDOL) į BHD
.د.ب0.00988871
1 MEET48(IDOL) į BMD
$0.02623
1 MEET48(IDOL) į DKK
kr0.1673474
1 MEET48(IDOL) į HNL
L0.6874883
1 MEET48(IDOL) į MUR
1.1950388
1 MEET48(IDOL) į NAD
$0.4611234
1 MEET48(IDOL) į NOK
kr0.2607262
1 MEET48(IDOL) į NZD
$0.0440664
1 MEET48(IDOL) į PAB
B/.0.02623
1 MEET48(IDOL) į PGK
K0.1112152
1 MEET48(IDOL) į QAR
ر.ق0.0954772
1 MEET48(IDOL) į RSD
дин.2.6285083

MEET48 išteklius

Išsamesnei MEET48 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MEET48 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MEET48

Kiek MEET48(IDOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IDOL kaina USD valiuta yra 0.02623USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IDOL į USD kaina?
Dabartinė IDOL kaina USD valiuta yra $ 0.02623. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MEET48 rinkos kapitalizacija?
IDOL rinkos kapitalizacija yra $ 23.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IDOL apyvartoje?
IDOL apyvartoje yra 902.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IDOL kaina?
IDOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04187726181490255USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IDOL kaina?
IDOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010319240493670556USD.
Kokia yra IDOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IDOL yra $ 6.93MUSD.
Ar IDOL kaina šiais metais kils?
IDOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IDOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:16:25(UTC+8)

MEET48 (IDOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 IDOL = 0.02623 USD

