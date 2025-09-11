MEET48 (IDOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.02623. Per pastarąsias 24 valandas IDOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02598 iki aukščiausios $ 0.02792 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDOL kaina yra $ 0.04187726181490255, o žemiausia – $ 0.010319240493670556.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MEET48 (IDOL) rinkos informacija
No.851
$ 23.67M
$ 23.67M
$ 6.93M
$ 6.93M
$ 125.90M
$ 125.90M
902.40M
902.40M
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000
18.80%
BSC
Dabartinė MEET48 rinkos kapitalizacija yra $ 23.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.93M. IDOL apyvartoje yra 902.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 4800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 125.90M
MEET48 (IDOL) kainos istorija USD
Stebėkite MEET48 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007592
-2.81%
30 dienų
$ +0.0104
+65.69%
60 dienų
$ +0.00998
+61.41%
90 dienų
$ +0.0118
+81.77%
MEET48 kainos pokytis šiandien
Šiandien IDOL užfiksuotas $ -0.0007592 (-2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MEET48 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0104 (+65.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MEET48 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IDOL rodiklis pasikeitė $ +0.00998 (+61.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MEET48 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0118 (+81.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.
MEET48 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MEET48 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MEET48, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MEET48 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MEET48 (IDOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MEET48 (IDOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MEET48 prognozes.
Supratimas apie MEET48 (IDOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MEET48 (IDOL)
Ieškote, kaip nusipirkti MEET48? Viskas paprasta ir patogu! MEET48 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.