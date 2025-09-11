WAX (WAXP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02043. Per pastarąsias 24 valandas WAXP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01993 iki aukščiausios $ 0.0205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAXP kaina yra $ 5.012209892272949, o žemiausia – $ 0.0159612466175.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAXP per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WAX (WAXP) rinkos informacija
WAX
Dabartinė WAX rinkos kapitalizacija yra $ 90.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.69K. WAXP apyvartoje yra 4.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 4457112702.843279. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.06M
WAX (WAXP) kainos istorija USD
Stebėkite WAX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002082
+1.03%
30 dienų
$ +0.00007
+0.34%
60 dienų
$ -0.00271
-11.72%
90 dienų
$ 0
0.00%
WAX kainos pokytis šiandien
Šiandien WAXP užfiksuotas $ +0.0002082 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WAX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00007 (+0.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WAX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAXP rodiklis pasikeitė $ -0.00271 (-11.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WAX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WAX (WAXP) pokyčius?
WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.
WAX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WAX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WAX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WAX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WAX (WAXP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAX (WAXP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAX prognozes.
Supratimas apie WAX (WAXP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAXPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WAX (WAXP)
Ieškote, kaip nusipirkti WAX? Viskas paprasta ir patogu! WAX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.