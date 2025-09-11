Daugiau apie WAXP

WAXP Kainos informacija

WAXP Baltoji knyga

WAXP Oficiali svetainė

WAXP Tokenomika

WAXP Kainų prognozė

WAXP Istorija

WAXP pirkimo vadovas

WAXPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WAXP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WAX logotipas

WAX kaina(WAXP)

1 WAXP į USD – tiesioginė kaina:

$0.02042
$0.02042$0.02042
+1.03%1D
USD
WAX (WAXP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:05(UTC+8)

WAX (WAXP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01993
$ 0.01993$ 0.01993
24 val. žemiausia
$ 0.0205
$ 0.0205$ 0.0205
24 val. aukščiausia

$ 0.01993
$ 0.01993$ 0.01993

$ 0.0205
$ 0.0205$ 0.0205

$ 5.012209892272949
$ 5.012209892272949$ 5.012209892272949

$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175$ 0.0159612466175

+0.29%

+1.03%

+4.66%

+4.66%

WAX (WAXP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02043. Per pastarąsias 24 valandas WAXP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01993 iki aukščiausios $ 0.0205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAXP kaina yra $ 5.012209892272949, o žemiausia – $ 0.0159612466175.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAXP per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAX (WAXP) rinkos informacija

No.405

$ 90.96M
$ 90.96M$ 90.96M

$ 149.69K
$ 149.69K$ 149.69K

$ 91.06M
$ 91.06M$ 91.06M

4.45B
4.45B 4.45B

--
----

4,457,112,702.843279
4,457,112,702.843279 4,457,112,702.843279

WAX

Dabartinė WAX rinkos kapitalizacija yra $ 90.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.69K. WAXP apyvartoje yra 4.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 4457112702.843279. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.06M

WAX (WAXP) kainos istorija USD

Stebėkite WAX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002082+1.03%
30 dienų$ +0.00007+0.34%
60 dienų$ -0.00271-11.72%
90 dienų$ 00.00%
WAX kainos pokytis šiandien

Šiandien WAXP užfiksuotas $ +0.0002082 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WAX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00007 (+0.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WAX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAXP rodiklis pasikeitė $ -0.00271 (-11.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WAX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WAX (WAXP) pokyčius?

Peržiūrėkite WAX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

WAX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WAX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WAXPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WAX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WAX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAX (WAXP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAX (WAXP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAX prognozes.

Peržiūrėkite WAX kainos prognozę dabar!

WAX (WAXP) Tokenomika

Supratimas apie WAX (WAXP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAXPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WAX (WAXP)

Ieškote, kaip nusipirkti WAX? Viskas paprasta ir patogu! WAX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WAXP į vietos valiutas

1 WAX(WAXP) į VND
537.61545
1 WAX(WAXP) į AUD
A$0.0308493
1 WAX(WAXP) į GBP
0.0149139
1 WAX(WAXP) į EUR
0.0173655
1 WAX(WAXP) į USD
$0.02043
1 WAX(WAXP) į MYR
RM0.0862146
1 WAX(WAXP) į TRY
0.8435547
1 WAX(WAXP) į JPY
¥3.00321
1 WAX(WAXP) į ARS
ARS$29.102535
1 WAX(WAXP) į RUB
1.7430876
1 WAX(WAXP) į INR
1.8043776
1 WAX(WAXP) į IDR
Rp334.9179792
1 WAX(WAXP) į KRW
28.4538825
1 WAX(WAXP) į PHP
1.1681874
1 WAX(WAXP) į EGP
￡E.0.9839088
1 WAX(WAXP) į BRL
R$0.110322
1 WAX(WAXP) į CAD
C$0.0281934
1 WAX(WAXP) į BDT
2.488374
1 WAX(WAXP) į NGN
30.8143647
1 WAX(WAXP) į COP
$80.1174708
1 WAX(WAXP) į ZAR
R.0.3581379
1 WAX(WAXP) į UAH
0.8433504
1 WAX(WAXP) į VES
Bs3.18708
1 WAX(WAXP) į CLP
$19.63323
1 WAX(WAXP) į PKR
Rs5.8023243
1 WAX(WAXP) į KZT
11.0134044
1 WAX(WAXP) į THB
฿0.6498783
1 WAX(WAXP) į TWD
NT$0.6192333
1 WAX(WAXP) į AED
د.إ0.0749781
1 WAX(WAXP) į CHF
Fr0.0161397
1 WAX(WAXP) į HKD
HK$0.1589454
1 WAX(WAXP) į AMD
֏7.8065073
1 WAX(WAXP) į MAD
.د.م0.1844829
1 WAX(WAXP) į MXN
$0.3806109
1 WAX(WAXP) į SAR
ريال0.0766125
1 WAX(WAXP) į PLN
0.0743652
1 WAX(WAXP) į RON
лв0.0884619
1 WAX(WAXP) į SEK
kr0.1910205
1 WAX(WAXP) į BGN
лв0.0341181
1 WAX(WAXP) į HUF
Ft6.8718348
1 WAX(WAXP) į CZK
0.4265784
1 WAX(WAXP) į KWD
د.ك0.00623115
1 WAX(WAXP) į ILS
0.0680319
1 WAX(WAXP) į AOA
Kz18.6233751
1 WAX(WAXP) į BHD
.د.ب0.00770211
1 WAX(WAXP) į BMD
$0.02043
1 WAX(WAXP) į DKK
kr0.1303434
1 WAX(WAXP) į HNL
L0.5354703
1 WAX(WAXP) į MUR
0.9307908
1 WAX(WAXP) į NAD
$0.3591594
1 WAX(WAXP) į NOK
kr0.2028699
1 WAX(WAXP) į NZD
$0.0343224
1 WAX(WAXP) į PAB
B/.0.02043
1 WAX(WAXP) į PGK
K0.0866232
1 WAX(WAXP) į QAR
ر.ق0.0743652
1 WAX(WAXP) į RSD
дин.2.0468817

WAX išteklius

Išsamesnei WAX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WAX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAX

Kiek WAX(WAXP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAXP kaina USD valiuta yra 0.02043USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAXP į USD kaina?
Dabartinė WAXP kaina USD valiuta yra $ 0.02043. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAX rinkos kapitalizacija?
WAXP rinkos kapitalizacija yra $ 90.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAXP apyvartoje?
WAXP apyvartoje yra 4.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAXP kaina?
WAXP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.012209892272949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAXP kaina?
WAXP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0159612466175USD.
Kokia yra WAXP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAXP yra $ 149.69KUSD.
Ar WAXP kaina šiais metais kils?
WAXP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAXP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:05(UTC+8)

WAX (WAXP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WAXP-į-USD skaičiuoklė

Suma

WAXP
WAXP
USD
USD

1 WAXP = 0.02043 USD

Prekiauti WAXP

WAXPUSDT
$0.02042
$0.02042$0.02042
+0.98%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis