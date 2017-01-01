WAX (WAXP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWAX (WAXP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
WAX (WAXP) Informacija

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Oficiali svetainė:
https://wax.io/
Baltoji knyga:
https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://waxblock.io/

WAX (WAXP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius WAX (WAXP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 92.14M
$ 92.14M
Bendra pasiūla:
$ 4.46B
$ 4.46B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 4.45B
$ 4.45B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 92.24M
$ 92.24M
Visų laikų rekordas:
$ 0.14224
$ 0.14224
Visų laikų minimumas:
$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175
Dabartinė kaina:
$ 0.02069
$ 0.02069

WAX (WAXP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti WAX (WAXP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WAXP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WAXP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WAXP tokenomiką, galite peržiūrėti WAXP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti WAXP

Norite įtraukti WAX (WAXP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius WAXP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

WAX (WAXP) Kainų istorija

WAXP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

WAXP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WAXP? Mūsų WAXP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.