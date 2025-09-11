Daugiau apie VOW

VOW Kainos informacija

VOW Baltoji knyga

VOW Oficiali svetainė

VOW Tokenomika

VOW Kainų prognozė

VOW Istorija

VOW pirkimo vadovas

VOWvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VOW Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Vow logotipas

Vow kaina(VOW)

1 VOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.0541
$0.0541$0.0541
-0.18%1D
USD
Vow (VOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:20(UTC+8)

Vow (VOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0531
$ 0.0531$ 0.0531
24 val. žemiausia
$ 0.0561
$ 0.0561$ 0.0561
24 val. aukščiausia

$ 0.0531
$ 0.0531$ 0.0531

$ 0.0561
$ 0.0561$ 0.0561

$ 2.688289272124897
$ 2.688289272124897$ 2.688289272124897

$ 0.001812976932103066
$ 0.001812976932103066$ 0.001812976932103066

+1.88%

-0.18%

-1.10%

-1.10%

Vow (VOW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0541. Per pastarąsias 24 valandas VOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0531 iki aukščiausios $ 0.0561 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOW kaina yra $ 2.688289272124897, o žemiausia – $ 0.001812976932103066.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOW per pastarąją valandą pasikeitė +1.88%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vow (VOW) rinkos informacija

No.940

$ 19.28M
$ 19.28M$ 19.28M

$ 57.60K
$ 57.60K$ 57.60K

$ 61.83M
$ 61.83M$ 61.83M

356.29M
356.29M 356.29M

1,142,857,142
1,142,857,142 1,142,857,142

1,142,857,140
1,142,857,140 1,142,857,140

31.17%

ETH

Dabartinė Vow rinkos kapitalizacija yra $ 19.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.60K. VOW apyvartoje yra 356.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 1142857140. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.83M

Vow (VOW) kainos istorija USD

Stebėkite Vow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000098-0.18%
30 dienų$ -0.0151-21.83%
60 dienų$ +0.0107+24.65%
90 dienų$ -0.0072-11.75%
Vow kainos pokytis šiandien

Šiandien VOW užfiksuotas $ -0.000098 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vow 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0151 (-21.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vow 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOW rodiklis pasikeitė $ +0.0107 (+24.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vow 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0072 (-11.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vow (VOW) pokyčius?

Peržiūrėkite Vow kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Vow galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vow investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VOWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vow mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vow, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vow kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vow (VOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vow (VOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vow prognozes.

Peržiūrėkite Vow kainos prognozę dabar!

Vow (VOW) Tokenomika

Supratimas apie Vow (VOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vow (VOW)

Ieškote, kaip nusipirkti Vow? Viskas paprasta ir patogu! Vow lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VOW į vietos valiutas

1 Vow(VOW) į VND
1,423.6415
1 Vow(VOW) į AUD
A$0.081691
1 Vow(VOW) į GBP
0.039493
1 Vow(VOW) į EUR
0.045985
1 Vow(VOW) į USD
$0.0541
1 Vow(VOW) į MYR
RM0.228302
1 Vow(VOW) į TRY
2.233248
1 Vow(VOW) į JPY
¥7.9527
1 Vow(VOW) į ARS
ARS$77.06545
1 Vow(VOW) į RUB
4.570909
1 Vow(VOW) į INR
4.773243
1 Vow(VOW) į IDR
Rp886.885104
1 Vow(VOW) į KRW
75.243362
1 Vow(VOW) į PHP
3.095061
1 Vow(VOW) į EGP
￡E.2.604374
1 Vow(VOW) į BRL
R$0.29214
1 Vow(VOW) į CAD
C$0.074658
1 Vow(VOW) į BDT
6.58938
1 Vow(VOW) į NGN
81.598489
1 Vow(VOW) į COP
$212.156396
1 Vow(VOW) į ZAR
R.0.946209
1 Vow(VOW) į UAH
2.233248
1 Vow(VOW) į VES
Bs8.4396
1 Vow(VOW) į CLP
$51.9901
1 Vow(VOW) į PKR
Rs15.364941
1 Vow(VOW) į KZT
29.164228
1 Vow(VOW) į THB
฿1.719298
1 Vow(VOW) į TWD
NT$1.643017
1 Vow(VOW) į AED
د.إ0.198547
1 Vow(VOW) į CHF
Fr0.042739
1 Vow(VOW) į HKD
HK$0.420898
1 Vow(VOW) į AMD
֏20.672151
1 Vow(VOW) į MAD
.د.م0.488523
1 Vow(VOW) į MXN
$1.00626
1 Vow(VOW) į SAR
ريال0.202875
1 Vow(VOW) į PLN
0.196924
1 Vow(VOW) į RON
лв0.234794
1 Vow(VOW) į SEK
kr0.505835
1 Vow(VOW) į BGN
лв0.090347
1 Vow(VOW) į HUF
Ft18.184633
1 Vow(VOW) į CZK
1.128526
1 Vow(VOW) į KWD
د.ك0.0165005
1 Vow(VOW) į ILS
0.180153
1 Vow(VOW) į AOA
Kz49.496631
1 Vow(VOW) į BHD
.د.ب0.0203957
1 Vow(VOW) į BMD
$0.0541
1 Vow(VOW) į DKK
kr0.345158
1 Vow(VOW) į HNL
L1.417961
1 Vow(VOW) į MUR
2.464796
1 Vow(VOW) į NAD
$0.951078
1 Vow(VOW) į NOK
kr0.537213
1 Vow(VOW) į NZD
$0.090888
1 Vow(VOW) į PAB
B/.0.0541
1 Vow(VOW) į PGK
K0.229384
1 Vow(VOW) į QAR
ر.ق0.196924
1 Vow(VOW) į RSD
дин.5.418115

Vow išteklius

Išsamesnei Vow analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vow svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vow

Kiek Vow(VOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VOW kaina USD valiuta yra 0.0541USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VOW į USD kaina?
Dabartinė VOW kaina USD valiuta yra $ 0.0541. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vow rinkos kapitalizacija?
VOW rinkos kapitalizacija yra $ 19.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VOW apyvartoje?
VOW apyvartoje yra 356.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VOW kaina?
VOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.688289272124897USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VOW kaina?
VOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001812976932103066USD.
Kokia yra VOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VOW yra $ 57.60KUSD.
Ar VOW kaina šiais metais kils?
VOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:20(UTC+8)

Vow (VOW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VOW-į-USD skaičiuoklė

Suma

VOW
VOW
USD
USD

1 VOW = 0.0541 USD

Prekiauti VOW

VOWUSDT
$0.0541
$0.0541$0.0541
-0.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis