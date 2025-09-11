Vow (VOW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0541. Per pastarąsias 24 valandas VOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0531 iki aukščiausios $ 0.0561 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOW kaina yra $ 2.688289272124897, o žemiausia – $ 0.001812976932103066.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOW per pastarąją valandą pasikeitė +1.88%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vow (VOW) rinkos informacija
Dabartinė Vow rinkos kapitalizacija yra $ 19.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.60K. VOW apyvartoje yra 356.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 1142857140. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.83M
Vow (VOW) kainos istorija USD
Stebėkite Vow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000098
-0.18%
30 dienų
$ -0.0151
-21.83%
60 dienų
$ +0.0107
+24.65%
90 dienų
$ -0.0072
-11.75%
Vow kainos pokytis šiandien
Šiandien VOW užfiksuotas $ -0.000098 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vow 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0151 (-21.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vow 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOW rodiklis pasikeitė $ +0.0107 (+24.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vow 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0072 (-11.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vow (VOW) pokyčius?
VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.
Vow galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vow investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VOWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vow mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vow, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vow kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vow (VOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vow (VOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vow prognozes.
Supratimas apie Vow (VOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vow (VOW)
Ieškote, kaip nusipirkti Vow? Viskas paprasta ir patogu! Vow lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.