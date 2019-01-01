Vow (VOW) Tokenomika

Vow (VOW) Tokenomika
VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

https://vow.foundation
https://vow-2.gitbook.io/white-paper/
https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Vow (VOW) Tokenomika ir kainų analizė

Rinkos kapitalizacija: $ 19.60M
Bendra pasiūla: $ 1.14B
Cirkuliacinis tiekimas: $ 356.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 62.86M
Visų laikų rekordas: $ 1.6489
Visų laikų minimumas: $ 0.001812976932103066
Dabartinė kaina: $ 0.055

$ 19.60M
$ 1.14B
$ 356.29M
$ 62.86M
$ 1.6489
$ 0.001812976932103066
$ 0.055
Vow (VOW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vow (VOW) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VOW tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VOW tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VOW tokenomiką, galite peržiūrėti VOW tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.