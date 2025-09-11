Visa (VON) realiojo laiko kaina yra $ 338.53. Per pastarąsias 24 valandas VON svyravo nuo žemiausios kainos $ 337.39 iki aukščiausios $ 344.85 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VON kaina yra $ 353.0231236386013, o žemiausia – $ 337.08260356318283.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VON per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Visa (VON) rinkos informacija
Dabartinė Visa rinkos kapitalizacija yra $ 98.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.74K. VON apyvartoje yra 291.55 vienetų, o bendras kiekis siekia 2143.17547583. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 725.53K
Visa (VON) kainos istorija USD
Stebėkite Visa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +38.53
+12.84%
60 dienų
$ +38.53
+12.84%
90 dienų
$ +38.53
+12.84%
Visa kainos pokytis šiandien
Šiandien VON užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Visa 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +38.53 (+12.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Visa 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VON rodiklis pasikeitė $ +38.53 (+12.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Visa 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +38.53 (+12.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Visa (VON) pokyčius?
Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi.
Visa kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Visa (VON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Visa (VON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Visa prognozes.
Supratimas apie Visa (VON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.