Vameon (VAMEON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vameon kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VAMEON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vameon kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vameon kainos prognozė
$0.00001702
-0.70%
USD
Faktinis
Prognozė
Vameon Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vameon galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000017 prekybos kainą 2025 m.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vameon galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000017 prekybos kainą 2026 m.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VAMEON ateities kaina yra $ 0.000018 su 10.25% augimo norma.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VAMEON ateities kaina yra $ 0.000019 su 15.76% augimo norma.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAMEON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000020, o augimo norma – 21.55%.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAMEON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000021, o augimo norma – 27.63%.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vameon kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000035 prekybos kainą.

Vameon (VAMEON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vameon kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000057 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000017
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000017
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000018
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000019
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000020
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000021
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000022
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000023
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000025
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000026
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000027
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000029
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000030
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000032
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000033
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000035
    107.89%
Trumpalaikės Vameon kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000017
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000017
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000017
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000017
    0.41%
Vameon (VAMEON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma VAMEON kaina yra $0.000017. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vameon (VAMEON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė VAMEON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000017. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vameon (VAMEON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VAMEON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000017. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vameon (VAMEON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VAMEON kaina yra $0.000017. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vameon kainų statistika

$ 0.00001702
-0.70%

$ 4.24M
249.41B
$ 58.84K
Naujausia VAMEON kaina yra $ 0.00001702. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.70%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.84K.
Be to, VAMEON turi 249.41B apyvartą ir $ 4.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Vameon (VAMEON)

Bandote įsigyti VAMEON? Dabar galite VAMEON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Vameon ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VAMEON dabar

Vameon istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vameon, dabartinė Vameon kaina yra 0.000017USD. Apyvartinė Vameon (VAMEON) pasiūla yra 0.00 VAMEON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000017
    $ 0.000016
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000000
    $ 0.000020
    $ 0.000016
  • 30 dienų
    -0.23%
    $ -0.000005
    $ 0.000026
    $ 0.000016
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vameon kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vameon buvo prekiaujama aukščiausia $0.000020 ir žemiausia $0.000016. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo VAMEON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vameon įvyko -0.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000005 vertę. Tai rodo, kad VAMEON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Vameon kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VAMEON kainų istoriją

Kaip veikia Vameon (VAMEON) kainų prognozės modulis?

Vameon Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VAMEON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vameon ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VAMEON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vameon kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VAMEON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VAMEON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vameon potencialą.

Kodėl VAMEON kainų prognozė yra svarbi?

VAMEON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VAMEON dabar?
Pagal jūsų prognozes, VAMEON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VAMEON kainų prognozė?
Remiantis Vameon (VAMEON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VAMEON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VAMEON 2026 m.?
1 vieneto Vameon (VAMEON) kaina šiandien yra $0.000017. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAMEON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VAMEON kaina 2027 m.?
Vameon (VAMEON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VAMEON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VAMEON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vameon (VAMEON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VAMEON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vameon (VAMEON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VAMEON 2030 m.?
1 vieneto Vameon (VAMEON) kaina šiandien yra $0.000017. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAMEON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VAMEON kainų prognozė 2040 metams?
Vameon (VAMEON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VAMEON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:13:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.