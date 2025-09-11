Volt Inu V3 (VOLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001427. Per pastarąsias 24 valandas VOLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001385 iki aukščiausios $ 0.0000001463 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOLT kaina yra $ 0.000003512928725348, o žemiausia – $ 0.000000136354533328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOLT per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Volt Inu V3 (VOLT) rinkos informacija
$ 7.82M
$ 23.46K
$ 9.85M
54.77T
69,000,000,000,000
69,000,000,000,000
79.37%
ETH
Dabartinė Volt Inu V3 rinkos kapitalizacija yra $ 7.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.46K. VOLT apyvartoje yra 54.77T vienetų, o bendras kiekis siekia 69000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.85M
Volt Inu V3 (VOLT) kainos istorija USD
Stebėkite Volt Inu V3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000001
+0.07%
30 dienų
$ -0.0000000124
-8.00%
60 dienų
$ -0.0000000165
-10.37%
90 dienų
$ -0.0000000478
-25.10%
Volt Inu V3 kainos pokytis šiandien
Šiandien VOLT užfiksuotas $ +0.0000000001 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Volt Inu V3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000124 (-8.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Volt Inu V3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOLT rodiklis pasikeitė $ -0.0000000165 (-10.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Volt Inu V3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000478 (-25.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Volt Inu V3 (VOLT) pokyčius?
Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.
Volt Inu V3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Volt Inu V3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VOLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Volt Inu V3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Volt Inu V3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Volt Inu V3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Volt Inu V3 (VOLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Volt Inu V3 (VOLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Volt Inu V3 prognozes.
Supratimas apie Volt Inu V3 (VOLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Volt Inu V3 (VOLT)
Ieškote, kaip nusipirkti Volt Inu V3? Viskas paprasta ir patogu! Volt Inu V3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.