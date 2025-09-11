Daugiau apie VOLT

Volt Inu V3 logotipas

Volt Inu V3 kaina(VOLT)

1 VOLT į USD – tiesioginė kaina:

+0.07%1D
USD
Volt Inu V3 (VOLT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:41:12(UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.0000001463
$ 0.0000001463$ 0.0000001463
24 val. aukščiausia

+0.35%

+0.07%

+1.71%

+1.71%

Volt Inu V3 (VOLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001427. Per pastarąsias 24 valandas VOLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001385 iki aukščiausios $ 0.0000001463 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOLT kaina yra $ 0.000003512928725348, o žemiausia – $ 0.000000136354533328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOLT per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Volt Inu V3 (VOLT) rinkos informacija

No.1260

79.37%

ETH

Dabartinė Volt Inu V3 rinkos kapitalizacija yra $ 7.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.46K. VOLT apyvartoje yra 54.77T vienetų, o bendras kiekis siekia 69000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.85M

Volt Inu V3 (VOLT) kainos istorija USD

Stebėkite Volt Inu V3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000001+0.07%
30 dienų$ -0.0000000124-8.00%
60 dienų$ -0.0000000165-10.37%
90 dienų$ -0.0000000478-25.10%
Volt Inu V3 kainos pokytis šiandien

Šiandien VOLT užfiksuotas $ +0.0000000001 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Volt Inu V3 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000124 (-8.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Volt Inu V3 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOLT rodiklis pasikeitė $ -0.0000000165 (-10.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Volt Inu V3 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000478 (-25.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Volt Inu V3 (VOLT) pokyčius?

Peržiūrėkite Volt Inu V3 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Volt Inu V3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VOLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Volt Inu V3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Volt Inu V3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Volt Inu V3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Volt Inu V3 (VOLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Volt Inu V3 (VOLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Volt Inu V3 prognozes.

Peržiūrėkite Volt Inu V3 kainos prognozę dabar!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika

Supratimas apie Volt Inu V3 (VOLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Volt Inu V3 (VOLT)

Ieškote, kaip nusipirkti Volt Inu V3? Viskas paprasta ir patogu! Volt Inu V3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VOLT į vietos valiutas

1 Volt Inu V3(VOLT) į VND
0.0037551505
1 Volt Inu V3(VOLT) į AUD
A$0.000000215477
1 Volt Inu V3(VOLT) į GBP
0.000000104171
1 Volt Inu V3(VOLT) į EUR
0.000000121295
1 Volt Inu V3(VOLT) į USD
$0.0000001427
1 Volt Inu V3(VOLT) į MYR
RM0.000000602194
1 Volt Inu V3(VOLT) į TRY
0.000005890656
1 Volt Inu V3(VOLT) į JPY
¥0.0000209769
1 Volt Inu V3(VOLT) į ARS
ARS$0.00020327615
1 Volt Inu V3(VOLT) į RUB
0.000012056723
1 Volt Inu V3(VOLT) į INR
0.000012590421
1 Volt Inu V3(VOLT) į IDR
Rp0.002339343888
1 Volt Inu V3(VOLT) į KRW
0.000198470014
1 Volt Inu V3(VOLT) į PHP
0.000008163867
1 Volt Inu V3(VOLT) į EGP
￡E.0.000006869578
1 Volt Inu V3(VOLT) į BRL
R$0.00000077058
1 Volt Inu V3(VOLT) į CAD
C$0.000000196926
1 Volt Inu V3(VOLT) į BDT
0.00001738086
1 Volt Inu V3(VOLT) į NGN
0.000215232983
1 Volt Inu V3(VOLT) į COP
$0.000559606612
1 Volt Inu V3(VOLT) į ZAR
R.0.000002495823
1 Volt Inu V3(VOLT) į UAH
0.000005890656
1 Volt Inu V3(VOLT) į VES
Bs0.0000222612
1 Volt Inu V3(VOLT) į CLP
$0.0001371347
1 Volt Inu V3(VOLT) į PKR
Rs0.000040528227
1 Volt Inu V3(VOLT) į KZT
0.000076926716
1 Volt Inu V3(VOLT) į THB
฿0.000004535006
1 Volt Inu V3(VOLT) į TWD
NT$0.000004333799
1 Volt Inu V3(VOLT) į AED
د.إ0.000000523709
1 Volt Inu V3(VOLT) į CHF
Fr0.000000112733
1 Volt Inu V3(VOLT) į HKD
HK$0.000001110206
1 Volt Inu V3(VOLT) į AMD
֏0.000054527097
1 Volt Inu V3(VOLT) į MAD
.د.م0.000001288581
1 Volt Inu V3(VOLT) į MXN
$0.00000265422
1 Volt Inu V3(VOLT) į SAR
ريال0.000000535125
1 Volt Inu V3(VOLT) į PLN
0.000000519428
1 Volt Inu V3(VOLT) į RON
лв0.000000619318
1 Volt Inu V3(VOLT) į SEK
kr0.000001334245
1 Volt Inu V3(VOLT) į BGN
лв0.000000238309
1 Volt Inu V3(VOLT) į HUF
Ft0.000047965751
1 Volt Inu V3(VOLT) į CZK
0.000002976722
1 Volt Inu V3(VOLT) į KWD
د.ك0.0000000435235
1 Volt Inu V3(VOLT) į ILS
0.000000475191
1 Volt Inu V3(VOLT) į AOA
Kz0.000130557657
1 Volt Inu V3(VOLT) į BHD
.د.ب0.0000000537979
1 Volt Inu V3(VOLT) į BMD
$0.0000001427
1 Volt Inu V3(VOLT) į DKK
kr0.000000910426
1 Volt Inu V3(VOLT) į HNL
L0.000003740167
1 Volt Inu V3(VOLT) į MUR
0.000006501412
1 Volt Inu V3(VOLT) į NAD
$0.000002508666
1 Volt Inu V3(VOLT) į NOK
kr0.000001417011
1 Volt Inu V3(VOLT) į NZD
$0.000000239736
1 Volt Inu V3(VOLT) į PAB
B/.0.0000001427
1 Volt Inu V3(VOLT) į PGK
K0.000000605048
1 Volt Inu V3(VOLT) į QAR
ر.ق0.000000519428
1 Volt Inu V3(VOLT) į RSD
дин.0.000014291405

Volt Inu V3 išteklius

Išsamesnei Volt Inu V3 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Volt Inu V3 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Volt Inu V3

Kiek Volt Inu V3(VOLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VOLT kaina USD valiuta yra 0.0000001427USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VOLT į USD kaina?
Dabartinė VOLT kaina USD valiuta yra $ 0.0000001427. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Volt Inu V3 rinkos kapitalizacija?
VOLT rinkos kapitalizacija yra $ 7.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VOLT apyvartoje?
VOLT apyvartoje yra 54.77TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VOLT kaina?
VOLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000003512928725348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VOLT kaina?
VOLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000136354533328USD.
Kokia yra VOLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VOLT yra $ 23.46KUSD.
Ar VOLT kaina šiais metais kils?
VOLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VOLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:41:12(UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

