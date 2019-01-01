Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVolt Inu V3 (VOLT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Volt Inu V3 (VOLT) Informacija

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Oficiali svetainė:
https://voltinu.in/
Baltoji knyga:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Volt Inu V3 (VOLT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M
Bendra pasiūla:
$ 69.00T
$ 69.00T$ 69.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 54.77T
$ 54.77T$ 54.77T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M
Visų laikų rekordas:
$ 0.000003595
$ 0.000003595$ 0.000003595
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000136354533328
$ 0.000000136354533328$ 0.000000136354533328
Dabartinė kaina:
$ 0.000000156
$ 0.000000156$ 0.000000156

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Volt Inu V3 (VOLT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VOLT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VOLT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VOLT tokenomiką, galite peržiūrėti VOLT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti VOLT

Norite įtraukti Volt Inu V3 (VOLT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius VOLT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Volt Inu V3 (VOLT) Kainų istorija

VOLT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

VOLT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VOLT? Mūsų VOLT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.