Vita Inu logotipas

Vita Inu kaina(VINU)

1 VINU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000001504
-0.72%1D
USD
Vita Inu (VINU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:43(UTC+8)

Vita Inu (VINU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000014697
24 val. žemiausia
$ 0.000000015336
24 val. aukščiausia

$ 0.000000014697
$ 0.000000015336
$ 0.000000076012254018
$ 0
+0.13%

-0.72%

+0.71%

+0.71%

Vita Inu (VINU) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000015039. Per pastarąsias 24 valandas VINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000014697 iki aukščiausios $ 0.000000015336 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VINU kaina yra $ 0.000000076012254018, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VINU per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vita Inu (VINU) rinkos informacija

No.1055

$ 13.53M
$ 74.87K
$ 13.53M
899.60T
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2
100.00%

BSC

Dabartinė Vita Inu rinkos kapitalizacija yra $ 13.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.87K. VINU apyvartoje yra 899.60T vienetų, o bendras kiekis siekia 899597342616479.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.53M

Vita Inu (VINU) kainos istorija USD

Stebėkite Vita Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000010907-0.72%
30 dienų$ -0.000000003746-19.95%
60 dienų$ -0.000000000761-4.82%
90 dienų$ -0.000000003157-17.35%
Vita Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien VINU užfiksuotas $ -0.00000000010907 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vita Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000003746 (-19.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vita Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VINU rodiklis pasikeitė $ -0.000000000761 (-4.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vita Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000003157 (-17.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vita Inu (VINU) pokyčius?

Peržiūrėkite Vita Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vita Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VINUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vita Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vita Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vita Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vita Inu (VINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vita Inu (VINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vita Inu prognozes.

Peržiūrėkite Vita Inu kainos prognozę dabar!

Vita Inu (VINU) Tokenomika

Supratimas apie Vita Inu (VINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vita Inu (VINU)

Ieškote, kaip nusipirkti Vita Inu? Viskas paprasta ir patogu! Vita Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Vita Inu išteklius

Išsamesnei Vita Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vita Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vita Inu

Kiek Vita Inu(VINU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VINU kaina USD valiuta yra 0.000000015039USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VINU į USD kaina?
Dabartinė VINU kaina USD valiuta yra $ 0.000000015039. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vita Inu rinkos kapitalizacija?
VINU rinkos kapitalizacija yra $ 13.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VINU apyvartoje?
VINU apyvartoje yra 899.60TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VINU kaina?
VINU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000076012254018USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VINU kaina?
VINU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VINU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VINU yra $ 74.87KUSD.
Ar VINU kaina šiais metais kils?
VINU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VINU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

