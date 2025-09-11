Vita Inu (VINU) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000015039. Per pastarąsias 24 valandas VINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000014697 iki aukščiausios $ 0.000000015336 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VINU kaina yra $ 0.000000076012254018, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VINU per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vita Inu (VINU) rinkos informacija
No.1055
$ 13.53M
$ 74.87K
$ 13.53M
899.60T
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2
100.00%
BSC
Dabartinė Vita Inu rinkos kapitalizacija yra $ 13.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.87K. VINU apyvartoje yra 899.60T vienetų, o bendras kiekis siekia 899597342616479.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.53M
Vita Inu (VINU) kainos istorija USD
Stebėkite Vita Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000010907
-0.72%
30 dienų
$ -0.000000003746
-19.95%
60 dienų
$ -0.000000000761
-4.82%
90 dienų
$ -0.000000003157
-17.35%
Vita Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien VINU užfiksuotas $ -0.00000000010907 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vita Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000003746 (-19.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vita Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VINU rodiklis pasikeitė $ -0.000000000761 (-4.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vita Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000003157 (-17.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vita Inu (VINU) pokyčius?
Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.
Vita Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vita Inu (VINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vita Inu (VINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vita Inu prognozes.
Supratimas apie Vita Inu (VINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vita Inu (VINU)
