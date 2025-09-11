Daugiau apie VC

VC Kainos informacija

VC Baltoji knyga

VC Oficiali svetainė

VC Tokenomika

VC Kainų prognozė

VC Istorija

VC pirkimo vadovas

VCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VinuChain logotipas

VinuChain kaina(VC)

1 VC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00291
$0.00291$0.00291
-3.96%1D
USD
VinuChain (VC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:58(UTC+8)

VinuChain (VC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00291
$ 0.00291$ 0.00291
24 val. žemiausia
$ 0.00311
$ 0.00311$ 0.00311
24 val. aukščiausia

$ 0.00291
$ 0.00291$ 0.00291

$ 0.00311
$ 0.00311$ 0.00311

$ 0.22156860290310043
$ 0.22156860290310043$ 0.22156860290310043

$ 0.002906702815945558
$ 0.002906702815945558$ 0.002906702815945558

0.00%

-3.96%

-16.86%

-16.86%

VinuChain (VC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00291. Per pastarąsias 24 valandas VC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00291 iki aukščiausios $ 0.00311 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VC kaina yra $ 0.22156860290310043, o žemiausia – $ 0.002906702815945558.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VinuChain (VC) rinkos informacija

No.2246

$ 824.89K
$ 824.89K$ 824.89K

$ 62.47K
$ 62.47K$ 62.47K

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

283.47M
283.47M 283.47M

958,430,396.0021228
958,430,396.0021228 958,430,396.0021228

VC

Dabartinė VinuChain rinkos kapitalizacija yra $ 824.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.47K. VC apyvartoje yra 283.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 958430396.0021228. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.79M

VinuChain (VC) kainos istorija USD

Stebėkite VinuChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012-3.96%
30 dienų$ -0.00254-46.61%
60 dienų$ -0.00438-60.09%
90 dienų$ -0.00589-66.94%
VinuChain kainos pokytis šiandien

Šiandien VC užfiksuotas $ -0.00012 (-3.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VinuChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00254 (-46.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VinuChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VC rodiklis pasikeitė $ -0.00438 (-60.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VinuChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00589 (-66.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VinuChain (VC) pokyčius?

Peržiūrėkite VinuChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VinuChain (VC)

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

VinuChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VinuChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VinuChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VinuChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VinuChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VinuChain (VC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VinuChain (VC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VinuChain prognozes.

Peržiūrėkite VinuChain kainos prognozę dabar!

VinuChain (VC) Tokenomika

Supratimas apie VinuChain (VC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VinuChain (VC)

Ieškote, kaip nusipirkti VinuChain? Viskas paprasta ir patogu! VinuChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VC į vietos valiutas

1 VinuChain(VC) į VND
76.57665
1 VinuChain(VC) į AUD
A$0.0043941
1 VinuChain(VC) į GBP
0.0021243
1 VinuChain(VC) į EUR
0.0024735
1 VinuChain(VC) į USD
$0.00291
1 VinuChain(VC) į MYR
RM0.0122802
1 VinuChain(VC) į TRY
0.1201248
1 VinuChain(VC) į JPY
¥0.42777
1 VinuChain(VC) į ARS
ARS$4.145295
1 VinuChain(VC) į RUB
0.2458659
1 VinuChain(VC) į INR
0.2567493
1 VinuChain(VC) į IDR
Rp47.7049104
1 VinuChain(VC) į KRW
4.0472862
1 VinuChain(VC) į PHP
0.1664811
1 VinuChain(VC) į EGP
￡E.0.1400874
1 VinuChain(VC) į BRL
R$0.015714
1 VinuChain(VC) į CAD
C$0.0040158
1 VinuChain(VC) į BDT
0.354438
1 VinuChain(VC) į NGN
4.3891239
1 VinuChain(VC) į COP
$11.4117396
1 VinuChain(VC) į ZAR
R.0.0508959
1 VinuChain(VC) į UAH
0.1201248
1 VinuChain(VC) į VES
Bs0.45396
1 VinuChain(VC) į CLP
$2.79651
1 VinuChain(VC) į PKR
Rs0.8264691
1 VinuChain(VC) į KZT
1.5687228
1 VinuChain(VC) į THB
฿0.0924798
1 VinuChain(VC) į TWD
NT$0.0883767
1 VinuChain(VC) į AED
د.إ0.0106797
1 VinuChain(VC) į CHF
Fr0.0022989
1 VinuChain(VC) į HKD
HK$0.0226398
1 VinuChain(VC) į AMD
֏1.1119401
1 VinuChain(VC) į MAD
.د.م0.0262773
1 VinuChain(VC) į MXN
$0.054126
1 VinuChain(VC) į SAR
ريال0.0109125
1 VinuChain(VC) į PLN
0.0105924
1 VinuChain(VC) į RON
лв0.0126294
1 VinuChain(VC) į SEK
kr0.0272085
1 VinuChain(VC) į BGN
лв0.0048597
1 VinuChain(VC) į HUF
Ft0.9781383
1 VinuChain(VC) į CZK
0.0607026
1 VinuChain(VC) į KWD
د.ك0.00088755
1 VinuChain(VC) į ILS
0.0096903
1 VinuChain(VC) į AOA
Kz2.6623881
1 VinuChain(VC) į BHD
.د.ب0.00109707
1 VinuChain(VC) į BMD
$0.00291
1 VinuChain(VC) į DKK
kr0.0185658
1 VinuChain(VC) į HNL
L0.0762711
1 VinuChain(VC) į MUR
0.1325796
1 VinuChain(VC) į NAD
$0.0511578
1 VinuChain(VC) į NOK
kr0.0288963
1 VinuChain(VC) į NZD
$0.0048888
1 VinuChain(VC) į PAB
B/.0.00291
1 VinuChain(VC) į PGK
K0.0123384
1 VinuChain(VC) į QAR
ر.ق0.0105924
1 VinuChain(VC) į RSD
дин.0.2914365

VinuChain išteklius

Išsamesnei VinuChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VinuChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VinuChain

Kiek VinuChain(VC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VC kaina USD valiuta yra 0.00291USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VC į USD kaina?
Dabartinė VC kaina USD valiuta yra $ 0.00291. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VinuChain rinkos kapitalizacija?
VC rinkos kapitalizacija yra $ 824.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VC apyvartoje?
VC apyvartoje yra 283.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VC kaina?
VC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22156860290310043USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VC kaina?
VC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002906702815945558USD.
Kokia yra VC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VC yra $ 62.47KUSD.
Ar VC kaina šiais metais kils?
VC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:58(UTC+8)

VinuChain (VC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VC-į-USD skaičiuoklė

Suma

VC
VC
USD
USD

1 VC = 0.00291 USD

Prekiauti VC

VCUSDT
$0.00291
$0.00291$0.00291
-4.27%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis