VinuChain (VC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VinuChain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VinuChain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VinuChain kainos prognozė
$0.0029
$0.0029$0.0029
-0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:25:38(UTC+8)

VinuChain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VinuChain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0029 prekybos kainą 2025 m.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VinuChain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003045 prekybos kainą 2026 m.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VC ateities kaina yra $ 0.003197 su 10.25% augimo norma.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VC ateities kaina yra $ 0.003357 su 15.76% augimo norma.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003524, o augimo norma – 21.55%.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003701, o augimo norma – 27.63%.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VinuChain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006028 prekybos kainą.

VinuChain (VC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VinuChain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009820 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0029
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003045
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003197
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003357
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003524
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003701
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003886
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004080
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004284
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004498
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004723
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004959
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005207
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005468
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005741
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006028
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VinuChain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0029
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002900
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002902
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002911
    0.41%
VinuChain (VC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VC kaina yra $0.0029. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VinuChain (VC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002900. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VinuChain (VC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002902. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VinuChain (VC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VC kaina yra $0.002911. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VinuChain kainų statistika

$ 0.0029
$ 0.0029$ 0.0029

-0.33%

$ 822.14K
$ 822.14K$ 822.14K

283.50M
283.50M 283.50M

$ 60.69K
$ 60.69K$ 60.69K

--

Naujausia VC kaina yra $ 0.0029. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.69K.
Be to, VC turi 283.50M apyvartą ir $ 822.14K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti VinuChain (VC)

Bandote įsigyti VC? Dabar galite VC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti VinuChain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VC dabar

VinuChain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VinuChain, dabartinė VinuChain kaina yra 0.0029USD. Apyvartinė VinuChain (VC) pasiūla yra 0.00 VC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $822.14K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00292
    $ 0.00287
  • 7 dienos
    -0.14%
    $ -0.00051
    $ 0.00345
    $ 0.00287
  • 30 dienų
    -0.43%
    $ -0.002250
    $ 0.00741
    $ 0.00287
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VinuChain kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VinuChain buvo prekiaujama aukščiausia $0.00345 ir žemiausia $0.00287. Kainos pokytis buvo -0.14%. Ši naujausia tendencija parodo VC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VinuChain įvyko -0.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002250 vertę. Tai rodo, kad VC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą VinuChain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VC kainų istoriją

Kaip veikia VinuChain (VC) kainų prognozės modulis?

VinuChain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VinuChain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VinuChain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VinuChain potencialą.

Kodėl VC kainų prognozė yra svarbi?

VC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VC dabar?
Pagal jūsų prognozes, VC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VC kainų prognozė?
Remiantis VinuChain (VC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VC 2026 m.?
1 vieneto VinuChain (VC) kaina šiandien yra $0.0029. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VC kaina 2027 m.?
VinuChain (VC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VinuChain (VC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VinuChain (VC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VC 2030 m.?
1 vieneto VinuChain (VC) kaina šiandien yra $0.0029. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VC kainų prognozė 2040 metams?
VinuChain (VC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:25:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.