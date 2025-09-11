VVV (VVV) realiojo laiko kaina yra $ 2.667. Per pastarąsias 24 valandas VVV svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.629 iki aukščiausios $ 2.731 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VVV kaina yra $ 22.454771734480946, o žemiausia – $ 0.5132534272823827.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VVV per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -1.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VVV (VVV) rinkos informacija
Dabartinė VVV rinkos kapitalizacija yra $ 96.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.81K. VVV apyvartoje yra 36.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 75060896.26154551. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.19M
VVV (VVV) kainos istorija USD
Stebėkite VVV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.04278
-1.58%
30 dienų
$ -0.13
-4.65%
60 dienų
$ -0.258
-8.83%
90 dienų
$ -0.794
-22.95%
VVV kainos pokytis šiandien
Šiandien VVV užfiksuotas $ -0.04278 (-1.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VVV 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.13 (-4.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VVV 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VVV rodiklis pasikeitė $ -0.258 (-8.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VVV 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.794 (-22.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VVV (VVV) pokyčius?
Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.
