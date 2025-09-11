Daugiau apie VVV

VVV logotipas

VVV kaina(VVV)

$2.665
-1.58%1D
VVV (VVV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:53:30(UTC+8)

VVV (VVV) kainos informacija (USD)

$ 2.629
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.15%

-1.58%

+1.44%

+1.44%

VVV (VVV) realiojo laiko kaina yra $ 2.667. Per pastarąsias 24 valandas VVV svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.629 iki aukščiausios $ 2.731 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VVV kaina yra $ 22.454771734480946, o žemiausia – $ 0.5132534272823827.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VVV per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -1.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VVV (VVV) rinkos informacija

No.384

BASE

Dabartinė VVV rinkos kapitalizacija yra $ 96.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.81K. VVV apyvartoje yra 36.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 75060896.26154551. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.19M

VVV (VVV) kainos istorija USD

Stebėkite VVV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.04278-1.58%
30 dienų$ -0.13-4.65%
60 dienų$ -0.258-8.83%
90 dienų$ -0.794-22.95%
VVV kainos pokytis šiandien

Šiandien VVV užfiksuotas $ -0.04278 (-1.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VVV 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.13 (-4.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VVV 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VVV rodiklis pasikeitė $ -0.258 (-8.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VVV 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.794 (-22.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VVV (VVV) pokyčius?

Peržiūrėkite VVV kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VVV investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VVVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VVV mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VVV, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VVV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VVV (VVV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VVV (VVV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VVV prognozes.

Peržiūrėkite VVV kainos prognozę dabar!

VVV (VVV) Tokenomika

Supratimas apie VVV (VVV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VVVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VVV (VVV)

Ieškote, kaip nusipirkti VVV? Viskas paprasta ir patogu! VVV lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VVV į vietos valiutas

VVV išteklius

Išsamesnei VVV analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali VVV svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VVV

Kiek VVV(VVV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VVV kaina USD valiuta yra 2.667USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VVV į USD kaina?
Dabartinė VVV kaina USD valiuta yra $ 2.667. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VVV rinkos kapitalizacija?
VVV rinkos kapitalizacija yra $ 96.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VVV apyvartoje?
VVV apyvartoje yra 36.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VVV kaina?
VVV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22.454771734480946USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VVV kaina?
VVV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5132534272823827USD.
Kokia yra VVV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VVV yra $ 73.81KUSD.
Ar VVV kaina šiais metais kils?
VVV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VVV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
VVV (VVV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
