Daugiau apie INIT

INIT Kainos informacija

INIT Baltoji knyga

INIT Oficiali svetainė

INIT Tokenomika

INIT Kainų prognozė

INIT Istorija

INIT pirkimo vadovas

INITvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

INIT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

INIT logotipas

INIT kaina(INIT)

1 INIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.3711
$0.3711$0.3711
+0.27%1D
USD
INIT (INIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:18(UTC+8)

INIT (INIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3592
$ 0.3592$ 0.3592
24 val. žemiausia
$ 0.3767
$ 0.3767$ 0.3767
24 val. aukščiausia

$ 0.3592
$ 0.3592$ 0.3592

$ 0.3767
$ 0.3767$ 0.3767

$ 1.441874884763229
$ 1.441874884763229$ 1.441874884763229

$ 0.30177615101557165
$ 0.30177615101557165$ 0.30177615101557165

+0.37%

+0.27%

+17.80%

+17.80%

INIT (INIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.3711. Per pastarąsias 24 valandas INIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3592 iki aukščiausios $ 0.3767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INIT kaina yra $ 1.441874884763229, o žemiausia – $ 0.30177615101557165.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

INIT (INIT) rinkos informacija

No.521

$ 60.87M
$ 60.87M$ 60.87M

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 371.10M
$ 371.10M$ 371.10M

164.04M
164.04M 164.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.40%

INITIA

Dabartinė INIT rinkos kapitalizacija yra $ 60.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.26M. INIT apyvartoje yra 164.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 371.10M

INIT (INIT) kainos istorija USD

Stebėkite INIT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000999+0.27%
30 dienų$ -0.0594-13.80%
60 dienų$ -0.1114-23.09%
90 dienų$ -0.1062-22.26%
INIT kainos pokytis šiandien

Šiandien INIT užfiksuotas $ +0.000999 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

INIT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0594 (-13.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

INIT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INIT rodiklis pasikeitė $ -0.1114 (-23.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

INIT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1062 (-22.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir INIT (INIT) pokyčius?

Peržiūrėkite INIT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų INIT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie INIT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti INIT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

INIT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos INIT (INIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų INIT (INIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes INIT prognozes.

Peržiūrėkite INIT kainos prognozę dabar!

INIT (INIT) Tokenomika

Supratimas apie INIT (INIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti INIT (INIT)

Ieškote, kaip nusipirkti INIT? Viskas paprasta ir patogu! INIT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INIT į vietos valiutas

1 INIT(INIT) į VND
9,765.4965
1 INIT(INIT) į AUD
A$0.560361
1 INIT(INIT) į GBP
0.270903
1 INIT(INIT) į EUR
0.315435
1 INIT(INIT) į USD
$0.3711
1 INIT(INIT) į MYR
RM1.566042
1 INIT(INIT) į TRY
15.322719
1 INIT(INIT) į JPY
¥54.5517
1 INIT(INIT) į ARS
ARS$528.63195
1 INIT(INIT) į RUB
31.706784
1 INIT(INIT) į INR
32.756997
1 INIT(INIT) į IDR
Rp6,083.605584
1 INIT(INIT) į KRW
516.849525
1 INIT(INIT) į PHP
21.241764
1 INIT(INIT) į EGP
￡E.17.883309
1 INIT(INIT) į BRL
R$2.00394
1 INIT(INIT) į CAD
C$0.512118
1 INIT(INIT) į BDT
45.19998
1 INIT(INIT) į NGN
559.726419
1 INIT(INIT) į COP
$1,455.290916
1 INIT(INIT) į ZAR
R.6.501672
1 INIT(INIT) į UAH
15.319008
1 INIT(INIT) į VES
Bs57.8916
1 INIT(INIT) į CLP
$356.6271
1 INIT(INIT) į PKR
Rs105.396111
1 INIT(INIT) į KZT
200.052588
1 INIT(INIT) į THB
฿11.808402
1 INIT(INIT) į TWD
NT$11.251752
1 INIT(INIT) į AED
د.إ1.361937
1 INIT(INIT) į CHF
Fr0.293169
1 INIT(INIT) į HKD
HK$2.887158
1 INIT(INIT) į AMD
֏141.801021
1 INIT(INIT) į MAD
.د.م3.351033
1 INIT(INIT) į MXN
$6.909882
1 INIT(INIT) į SAR
ريال1.391625
1 INIT(INIT) į PLN
1.350804
1 INIT(INIT) į RON
лв1.606863
1 INIT(INIT) į SEK
kr3.473496
1 INIT(INIT) į BGN
лв0.619737
1 INIT(INIT) į HUF
Ft124.864017
1 INIT(INIT) į CZK
7.748568
1 INIT(INIT) į KWD
د.ك0.1131855
1 INIT(INIT) į ILS
1.232052
1 INIT(INIT) į AOA
Kz338.283627
1 INIT(INIT) į BHD
.د.ب0.1399047
1 INIT(INIT) į BMD
$0.3711
1 INIT(INIT) į DKK
kr2.367618
1 INIT(INIT) į HNL
L9.726531
1 INIT(INIT) į MUR
16.907316
1 INIT(INIT) į NAD
$6.523938
1 INIT(INIT) į NOK
kr3.685023
1 INIT(INIT) į NZD
$0.623448
1 INIT(INIT) į PAB
B/.0.3711
1 INIT(INIT) į PGK
K1.573464
1 INIT(INIT) į QAR
ر.ق1.350804
1 INIT(INIT) į RSD
дин.37.180509

INIT išteklius

Išsamesnei INIT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali INIT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie INIT

Kiek INIT(INIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INIT kaina USD valiuta yra 0.3711USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INIT į USD kaina?
Dabartinė INIT kaina USD valiuta yra $ 0.3711. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra INIT rinkos kapitalizacija?
INIT rinkos kapitalizacija yra $ 60.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INIT apyvartoje?
INIT apyvartoje yra 164.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INIT kaina?
INIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.441874884763229USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INIT kaina?
INIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.30177615101557165USD.
Kokia yra INIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INIT yra $ 2.26MUSD.
Ar INIT kaina šiais metais kils?
INIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:18(UTC+8)

INIT (INIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

INIT-į-USD skaičiuoklė

Suma

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0.3711 USD

Prekiauti INIT

INITUSDC
$0.3714
$0.3714$0.3714
+0.35%
INITUSDT
$0.3711
$0.3711$0.3711
+0.21%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis