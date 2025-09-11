Daugiau apie VAI

VAI Kainos informacija

VAI Baltoji knyga

VAI Oficiali svetainė

VAI Tokenomika

VAI Kainų prognozė

VAI Istorija

VAI pirkimo vadovas

VAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

VAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VAIOT logotipas

VAIOT kaina(VAI)

1 VAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02439
$0.02439$0.02439
-2.47%1D
USD
VAIOT (VAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:20:38(UTC+8)

VAIOT (VAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02357
$ 0.02357$ 0.02357
24 val. žemiausia
$ 0.02598
$ 0.02598$ 0.02598
24 val. aukščiausia

$ 0.02357
$ 0.02357$ 0.02357

$ 0.02598
$ 0.02598$ 0.02598

$ 2.42208355
$ 2.42208355$ 2.42208355

$ 0.004549306036172591
$ 0.004549306036172591$ 0.004549306036172591

-1.50%

-2.46%

+6.27%

+6.27%

VAIOT (VAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02439. Per pastarąsias 24 valandas VAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02357 iki aukščiausios $ 0.02598 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAI kaina yra $ 2.42208355, o žemiausia – $ 0.004549306036172591.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.50%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VAIOT (VAI) rinkos informacija

No.1191

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

389.40M
389.40M 389.40M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

97.35%

ETH

Dabartinė VAIOT rinkos kapitalizacija yra $ 9.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.50K. VAI apyvartoje yra 389.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.76M

VAIOT (VAI) kainos istorija USD

Stebėkite VAIOT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006177-2.46%
30 dienų$ -0.00901-26.98%
60 dienų$ -0.00956-28.16%
90 dienų$ -0.00158-6.09%
VAIOT kainos pokytis šiandien

Šiandien VAI užfiksuotas $ -0.0006177 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VAIOT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00901 (-26.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VAIOT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VAI rodiklis pasikeitė $ -0.00956 (-28.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VAIOT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00158 (-6.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VAIOT (VAI) pokyčius?

Peržiūrėkite VAIOT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VAIOT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VAIOT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VAIOT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VAIOT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VAIOT (VAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VAIOT (VAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VAIOT prognozes.

Peržiūrėkite VAIOT kainos prognozę dabar!

VAIOT (VAI) Tokenomika

Supratimas apie VAIOT (VAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VAIOT (VAI)

Ieškote, kaip nusipirkti VAIOT? Viskas paprasta ir patogu! VAIOT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VAI į vietos valiutas

1 VAIOT(VAI) į VND
641.82285
1 VAIOT(VAI) į AUD
A$0.0368289
1 VAIOT(VAI) į GBP
0.0178047
1 VAIOT(VAI) į EUR
0.0207315
1 VAIOT(VAI) į USD
$0.02439
1 VAIOT(VAI) į MYR
RM0.1029258
1 VAIOT(VAI) į TRY
1.0068192
1 VAIOT(VAI) į JPY
¥3.58533
1 VAIOT(VAI) į ARS
ARS$34.743555
1 VAIOT(VAI) į RUB
2.060955
1 VAIOT(VAI) į INR
2.1497346
1 VAIOT(VAI) į IDR
Rp399.8360016
1 VAIOT(VAI) į KRW
33.8747832
1 VAIOT(VAI) į PHP
1.3936446
1 VAIOT(VAI) į EGP
￡E.1.1741346
1 VAIOT(VAI) į BRL
R$0.131706
1 VAIOT(VAI) į CAD
C$0.0336582
1 VAIOT(VAI) į BDT
2.970702
1 VAIOT(VAI) į NGN
36.7871931
1 VAIOT(VAI) į COP
$95.6468484
1 VAIOT(VAI) į ZAR
R.0.4265811
1 VAIOT(VAI) į UAH
1.0068192
1 VAIOT(VAI) į VES
Bs3.80484
1 VAIOT(VAI) į CLP
$23.43879
1 VAIOT(VAI) į PKR
Rs6.9270039
1 VAIOT(VAI) į KZT
13.1481612
1 VAIOT(VAI) į THB
฿0.7751142
1 VAIOT(VAI) į TWD
NT$0.7402365
1 VAIOT(VAI) į AED
د.إ0.0895113
1 VAIOT(VAI) į CHF
Fr0.0192681
1 VAIOT(VAI) į HKD
HK$0.1897542
1 VAIOT(VAI) į AMD
֏9.3196629
1 VAIOT(VAI) į MAD
.د.م0.2202417
1 VAIOT(VAI) į MXN
$0.4534101
1 VAIOT(VAI) į SAR
ريال0.0914625
1 VAIOT(VAI) į PLN
0.0887796
1 VAIOT(VAI) į RON
лв0.1056087
1 VAIOT(VAI) į SEK
kr0.2280465
1 VAIOT(VAI) į BGN
лв0.0407313
1 VAIOT(VAI) į HUF
Ft8.1982107
1 VAIOT(VAI) į CZK
0.5087754
1 VAIOT(VAI) į KWD
د.ك0.00743895
1 VAIOT(VAI) į ILS
0.0809748
1 VAIOT(VAI) į AOA
Kz22.3146549
1 VAIOT(VAI) į BHD
.د.ب0.00919503
1 VAIOT(VAI) į BMD
$0.02439
1 VAIOT(VAI) į DKK
kr0.1556082
1 VAIOT(VAI) į HNL
L0.6392619
1 VAIOT(VAI) į MUR
1.109745
1 VAIOT(VAI) į NAD
$0.4287762
1 VAIOT(VAI) į NOK
kr0.2421927
1 VAIOT(VAI) į NZD
$0.0409752
1 VAIOT(VAI) į PAB
B/.0.02439
1 VAIOT(VAI) į PGK
K0.1034136
1 VAIOT(VAI) į QAR
ر.ق0.0887796
1 VAIOT(VAI) į RSD
дин.2.4429024

VAIOT išteklius

Išsamesnei VAIOT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VAIOT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VAIOT

Kiek VAIOT(VAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VAI kaina USD valiuta yra 0.02439USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VAI į USD kaina?
Dabartinė VAI kaina USD valiuta yra $ 0.02439. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VAIOT rinkos kapitalizacija?
VAI rinkos kapitalizacija yra $ 9.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VAI apyvartoje?
VAI apyvartoje yra 389.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VAI kaina?
VAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.42208355USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VAI kaina?
VAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004549306036172591USD.
Kokia yra VAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VAI yra $ 8.50KUSD.
Ar VAI kaina šiais metais kils?
VAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:20:38(UTC+8)

VAIOT (VAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

VAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

VAI
VAI
USD
USD

1 VAI = 0.02439 USD

Prekiauti VAI

VAIUSDT
$0.02439
$0.02439$0.02439
-2.46%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis