VAIOT (VAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02439. Per pastarąsias 24 valandas VAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02357 iki aukščiausios $ 0.02598 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAI kaina yra $ 2.42208355, o žemiausia – $ 0.004549306036172591.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.50%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VAIOT (VAI) rinkos informacija
Dabartinė VAIOT rinkos kapitalizacija yra $ 9.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.50K. VAI apyvartoje yra 389.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.76M
VAIOT (VAI) kainos istorija USD
Stebėkite VAIOT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006177
-2.46%
30 dienų
$ -0.00901
-26.98%
60 dienų
$ -0.00956
-28.16%
90 dienų
$ -0.00158
-6.09%
VAIOT kainos pokytis šiandien
Šiandien VAI užfiksuotas $ -0.0006177 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VAIOT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00901 (-26.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VAIOT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VAI rodiklis pasikeitė $ -0.00956 (-28.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VAIOT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00158 (-6.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VAIOT (VAI) pokyčius?
Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.
VAIOT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VAIOT (VAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VAIOT (VAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VAIOT prognozes.
Supratimas apie VAIOT (VAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
