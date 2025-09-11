Decentralized USD (USDD) realiojo laiko kaina yra $ 1.0002. Per pastarąsias 24 valandas USDD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0001 iki aukščiausios $ 1.0008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDD kaina yra $ 1.033364257647165, o žemiausia – $ 0.9254333369528154.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Decentralized USD (USDD) rinkos informacija
No.123
$ 487.44M
$ 487.44M$ 487.44M
$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K
$ 487.44M
$ 487.44M$ 487.44M
487.34M
487.34M 487.34M
487,339,841
487,339,841 487,339,841
0.01%
TRX
Dabartinė Decentralized USD rinkos kapitalizacija yra $ 487.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.12K. USDD apyvartoje yra 487.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 487339841. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.44M
Decentralized USD (USDD) kainos istorija USD
Stebėkite Decentralized USD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004
-0.04%
30 dienų
$ +0.0002
+0.02%
60 dienų
$ +0.0002
+0.02%
90 dienų
$ +0.0004
+0.04%
Decentralized USD kainos pokytis šiandien
Šiandien USDD užfiksuotas $ -0.0004 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Decentralized USD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002 (+0.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Decentralized USD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDD rodiklis pasikeitė $ +0.0002 (+0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Decentralized USD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004 (+0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decentralized USD (USDD) pokyčius?
USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.
Decentralized USD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentralized USD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti USDDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentralized USD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentralized USD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Decentralized USD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Decentralized USD (USDD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentralized USD (USDD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentralized USD prognozes.
Supratimas apie Decentralized USD (USDD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Decentralized USD (USDD)
Ieškote, kaip nusipirkti Decentralized USD? Viskas paprasta ir patogu! Decentralized USD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.