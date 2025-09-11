Daugiau apie USDD

Decentralized USD logotipas

Decentralized USD kaina(USDD)

1 USDD į USD – tiesioginė kaina:

-0.04%1D
USD
Decentralized USD (USDD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:33(UTC+8)

Decentralized USD (USDD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.04%

+0.06%

+0.06%

Decentralized USD (USDD) realiojo laiko kaina yra $ 1.0002. Per pastarąsias 24 valandas USDD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0001 iki aukščiausios $ 1.0008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDD kaina yra $ 1.033364257647165, o žemiausia – $ 0.9254333369528154.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decentralized USD (USDD) rinkos informacija

No.123

0.01%

TRX

Dabartinė Decentralized USD rinkos kapitalizacija yra $ 487.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.12K. USDD apyvartoje yra 487.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 487339841. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.44M

Decentralized USD (USDD) kainos istorija USD

Stebėkite Decentralized USD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004-0.04%
30 dienų$ +0.0002+0.02%
60 dienų$ +0.0002+0.02%
90 dienų$ +0.0004+0.04%
Decentralized USD kainos pokytis šiandien

Šiandien USDD užfiksuotas $ -0.0004 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Decentralized USD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002 (+0.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Decentralized USD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDD rodiklis pasikeitė $ +0.0002 (+0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Decentralized USD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004 (+0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decentralized USD (USDD) pokyčius?

Peržiūrėkite Decentralized USD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentralized USD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USDDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentralized USD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentralized USD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Decentralized USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decentralized USD (USDD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentralized USD (USDD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentralized USD prognozes.

Peržiūrėkite Decentralized USD kainos prognozę dabar!

Decentralized USD (USDD) Tokenomika

Supratimas apie Decentralized USD (USDD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Decentralized USD (USDD)

Ieškote, kaip nusipirkti Decentralized USD? Viskas paprasta ir patogu! Decentralized USD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Decentralized USD išteklius

Išsamesnei Decentralized USD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Decentralized USD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decentralized USD

Kiek Decentralized USD(USDD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDD kaina USD valiuta yra 1.0002USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDD į USD kaina?
Dabartinė USDD kaina USD valiuta yra $ 1.0002. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decentralized USD rinkos kapitalizacija?
USDD rinkos kapitalizacija yra $ 487.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDD apyvartoje?
USDD apyvartoje yra 487.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDD kaina?
USDD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.033364257647165USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDD kaina?
USDD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9254333369528154USD.
Kokia yra USDD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDD yra $ 18.12KUSD.
Ar USDD kaina šiais metais kils?
USDD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Decentralized USD (USDD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
