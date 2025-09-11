UMA (UMA) realiojo laiko kaina yra $ 1.4147. Per pastarąsias 24 valandas UMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.3844 iki aukščiausios $ 1.4171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UMA kaina yra $ 43.36929981, o žemiausia – $ 0.8985981014222436.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.81%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UMA (UMA) rinkos informacija
Dabartinė UMA rinkos kapitalizacija yra $ 127.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 356.87K. UMA apyvartoje yra 89.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 126039866.21281894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 178.31M
UMA (UMA) kainos istorija USD
Stebėkite UMA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.009685
+0.69%
30 dienų
$ +0.1313
+10.23%
60 dienų
$ +0.2541
+21.89%
90 dienų
$ +0.1482
+11.70%
UMA kainos pokytis šiandien
Šiandien UMA užfiksuotas $ +0.009685 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UMA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1313 (+10.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UMA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UMA rodiklis pasikeitė $ +0.2541 (+21.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UMA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1482 (+11.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UMA (UMA) pokyčius?
Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.
