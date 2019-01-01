ULTIMA (ULTIMA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieULTIMA (ULTIMA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ULTIMA (ULTIMA) Informacija

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

Oficiali svetainė:
https://ultima.io/en/
Baltoji knyga:
https://ultima.io/documents/en/WhitePaperUT.pdf
Blokų naršyklė:
https://smartexplorer.com/token20/sWd6JcnEA3QJdh3zK1NHchyU2j4cEsiUdi

ULTIMA (ULTIMA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ULTIMA (ULTIMA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Išsami ULTIMA tokeno struktūra (ULTIMA)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami ULTIMA tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Overview

Ultima (ULTIMA) is a deflationary cryptocurrency with a capped supply, designed to power a broad ecosystem of financial products, including wallets, a debit card, a crowdfunding platform, and a marketplace. The tokenomics are structured to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and provide utility across various applications.

Issuance Mechanism

  • Consensus & Minting: Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period.
  • Deflationary Model: The total supply is strictly capped at 100,000 ULTIMA tokens. Issuance is subject to scheduled halving events and token burns, reducing the number of new tokens entering circulation over time. Daily distribution is projected to decline to one token by 2028.

Allocation Mechanism

  • Minting/Farming: Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period.
  • Reward Distribution: Minting rewards are split as follows:
    • 60%: Available Balance (immediately usable for transactions or purchases)
    • 40%: Upgrade Balance (reserved for reinvestment within the ecosystem)

Usage and Incentive Mechanism

ULTIMA tokens serve as the backbone of a diverse ecosystem, providing utility and incentives across multiple platforms:

Application AreaDescription
PaymentsInstant cross-border payments and everyday transactions via the Ultima Card and wallets
CrowdfundingParticipation in charity and startup crowdfunding platforms
MarketplaceBuying and selling goods and services in the Ultima Store
ExchangeTrading on the ULTIMEX exchange and other supported platforms
Freezing GamesIncentives for token freezing, such as vouchers and rewards
Travel ClubDiscounts and offers on travel bookings
Community IncentivesEarning from price appreciation and ecosystem growth

Locking Mechanism

  • Token Freezing: Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency.
  • Minting Period: The standard operating term for minting is one year, during which tokens remain locked and generate rewards.

Unlocking Time

  • Reward Unlocking: Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract.
  • Token Unlocking: At the end of the minting period, the originally frozen tokens are unlocked and become available for use, transfer, or re-freezing for additional minting cycles.

Summary Table

FeatureDetails
Total Supply100,000 ULTIMA (capped)
Issuance MechanismMinting via smart contracts (Ultima Farm), DPoS consensus, halving, and token burns
AllocationMinting rewards (60% available, 40% upgrade), distributed via farming
UsagePayments, crowdfunding, marketplace, exchange, travel, community incentives
Locking MechanismTokens frozen in Ultima Farm for 1-year minting periods
Unlocking TimeRewards unlocked monthly; principal unlocked after minting period

Additional Notes

  • Security: Users retain exclusive control of their private keys and wallets.
  • Ecosystem Growth: The roadmap includes further expansion into DeFi, NFT marketplaces, and additional financial products.

Ultima’s tokenomics are designed to balance scarcity, utility, and incentives, supporting a sustainable and growing ecosystem for global users.

ULTIMA (ULTIMA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ULTIMA (ULTIMA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ULTIMA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ULTIMA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ULTIMA tokenomiką, galite peržiūrėti ULTIMA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ULTIMA

Norite įtraukti ULTIMA (ULTIMA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ULTIMA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ULTIMA (ULTIMA) Kainų istorija

ULTIMA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ULTIMA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ULTIMA? Mūsų ULTIMA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

