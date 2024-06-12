ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

VardasULTIMA

ReitingasNo.221

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)64,004.75%

Cirkuliuojantis kiekis37,409

Maksimali pasiūla100,000

Bendra pasiūla100,000

Cirkuliacijos norma0.374%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas22681.001065843044,2025-02-14

Mažiausia kaina2046.4140488264795,2024-06-12

Vieša blokų grandinėSMART

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

