Trust Wallet kaina(TWT)

$0.7692
+2.76%1D
Trust Wallet (TWT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:50:39(UTC+8)

Trust Wallet (TWT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7366
24 val. žemiausia
$ 0.7773
24 val. aukščiausia

$ 0.7366
$ 0.7773
$ 2.7177649227203773
$ 0.00647761834255
+1.55%

+2.76%

+5.92%

+5.92%

Trust Wallet (TWT) realiojo laiko kaina yra $ 0.7692. Per pastarąsias 24 valandas TWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7366 iki aukščiausios $ 0.7773 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TWT kaina yra $ 2.7177649227203773, o žemiausia – $ 0.00647761834255.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TWT per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trust Wallet (TWT) rinkos informacija

No.160

$ 320.49M
$ 226.07K
$ 768.94M
416.65M
999,668,148
0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Dabartinė Trust Wallet rinkos kapitalizacija yra $ 320.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 226.07K. TWT apyvartoje yra 416.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 999668148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 768.94M

Trust Wallet (TWT) kainos istorija USD

Stebėkite Trust Wallet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02066+2.76%
30 dienų$ +0.0067+0.87%
60 dienų$ +0.0124+1.63%
90 dienų$ -0.003-0.39%
Trust Wallet kainos pokytis šiandien

Šiandien TWT užfiksuotas $ +0.02066 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Trust Wallet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0067 (+0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Trust Wallet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TWT rodiklis pasikeitė $ +0.0124 (+1.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Trust Wallet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003 (-0.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trust Wallet (TWT) pokyčius?

Peržiūrėkite Trust Wallet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trust Wallet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TWTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Trust Wallet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trust Wallet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Trust Wallet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trust Wallet (TWT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trust Wallet (TWT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trust Wallet prognozes.

Peržiūrėkite Trust Wallet kainos prognozę dabar!

Trust Wallet (TWT) Tokenomika

Supratimas apie Trust Wallet (TWT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TWTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Trust Wallet (TWT)

Ieškote, kaip nusipirkti Trust Wallet? Viskas paprasta ir patogu! Trust Wallet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TWT į vietos valiutas

1 Trust Wallet(TWT) į VND
20,241.498
1 Trust Wallet(TWT) į AUD
A$1.161492
1 Trust Wallet(TWT) į GBP
0.561516
1 Trust Wallet(TWT) į EUR
0.65382
1 Trust Wallet(TWT) į USD
$0.7692
1 Trust Wallet(TWT) į MYR
RM3.246024
1 Trust Wallet(TWT) į TRY
31.752576
1 Trust Wallet(TWT) į JPY
¥113.0724
1 Trust Wallet(TWT) į ARS
ARS$1,095.7254
1 Trust Wallet(TWT) į RUB
64.989708
1 Trust Wallet(TWT) į INR
67.904976
1 Trust Wallet(TWT) į IDR
Rp12,609.834048
1 Trust Wallet(TWT) į KRW
1,071.3033
1 Trust Wallet(TWT) į PHP
44.044392
1 Trust Wallet(TWT) į EGP
￡E.37.044672
1 Trust Wallet(TWT) į BRL
R$4.15368
1 Trust Wallet(TWT) į CAD
C$1.061496
1 Trust Wallet(TWT) į BDT
93.68856
1 Trust Wallet(TWT) į NGN
1,160.176668
1 Trust Wallet(TWT) į COP
$3,016.463952
1 Trust Wallet(TWT) į ZAR
R.13.468692
1 Trust Wallet(TWT) į UAH
31.752576
1 Trust Wallet(TWT) į VES
Bs119.9952
1 Trust Wallet(TWT) į CLP
$739.2012
1 Trust Wallet(TWT) į PKR
Rs218.460492
1 Trust Wallet(TWT) į KZT
414.660336
1 Trust Wallet(TWT) į THB
฿24.46056
1 Trust Wallet(TWT) į TWD
NT$23.352912
1 Trust Wallet(TWT) į AED
د.إ2.822964
1 Trust Wallet(TWT) į CHF
Fr0.607668
1 Trust Wallet(TWT) į HKD
HK$5.984376
1 Trust Wallet(TWT) į AMD
֏293.919012
1 Trust Wallet(TWT) į MAD
.د.م6.945876
1 Trust Wallet(TWT) į MXN
$14.314812
1 Trust Wallet(TWT) į SAR
ريال2.8845
1 Trust Wallet(TWT) į PLN
2.799888
1 Trust Wallet(TWT) į RON
лв3.330636
1 Trust Wallet(TWT) į SEK
kr7.199712
1 Trust Wallet(TWT) į BGN
лв1.284564
1 Trust Wallet(TWT) į HUF
Ft258.728112
1 Trust Wallet(TWT) į CZK
16.053204
1 Trust Wallet(TWT) į KWD
د.ك0.234606
1 Trust Wallet(TWT) į ILS
2.553744
1 Trust Wallet(TWT) į AOA
Kz701.179644
1 Trust Wallet(TWT) į BHD
.د.ب0.2899884
1 Trust Wallet(TWT) į BMD
$0.7692
1 Trust Wallet(TWT) į DKK
kr4.907496
1 Trust Wallet(TWT) į HNL
L20.160732
1 Trust Wallet(TWT) į MUR
35.044752
1 Trust Wallet(TWT) į NAD
$13.522536
1 Trust Wallet(TWT) į NOK
kr7.645848
1 Trust Wallet(TWT) į NZD
$1.292256
1 Trust Wallet(TWT) į PAB
B/.0.7692
1 Trust Wallet(TWT) į PGK
K3.261408
1 Trust Wallet(TWT) į QAR
ر.ق2.799888
1 Trust Wallet(TWT) į RSD
дин.77.066148

Trust Wallet išteklius

Išsamesnei Trust Wallet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Trust Wallet svetainė
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trust Wallet

Kiek Trust Wallet(TWT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TWT kaina USD valiuta yra 0.7692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TWT į USD kaina?
Dabartinė TWT kaina USD valiuta yra $ 0.7692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trust Wallet rinkos kapitalizacija?
TWT rinkos kapitalizacija yra $ 320.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TWT apyvartoje?
TWT apyvartoje yra 416.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TWT kaina?
TWT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.7177649227203773USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TWT kaina?
TWT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00647761834255USD.
Kokia yra TWT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TWT yra $ 226.07KUSD.
Ar TWT kaina šiais metais kils?
TWT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TWT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Trust Wallet (TWT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

