Trust Wallet (TWT) realiojo laiko kaina yra $ 0.7692. Per pastarąsias 24 valandas TWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7366 iki aukščiausios $ 0.7773 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TWT kaina yra $ 2.7177649227203773, o žemiausia – $ 0.00647761834255.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TWT per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Trust Wallet (TWT) rinkos informacija
$ 320.49M
$ 226.07K
$ 768.94M
416.65M
999,668,148
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Dabartinė Trust Wallet rinkos kapitalizacija yra $ 320.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 226.07K. TWT apyvartoje yra 416.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 999668148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 768.94M
Trust Wallet (TWT) kainos istorija USD
Stebėkite Trust Wallet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.02066
+2.76%
30 dienų
$ +0.0067
+0.87%
60 dienų
$ +0.0124
+1.63%
90 dienų
$ -0.003
-0.39%
Trust Wallet kainos pokytis šiandien
Šiandien TWT užfiksuotas $ +0.02066 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Trust Wallet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0067 (+0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Trust Wallet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TWT rodiklis pasikeitė $ +0.0124 (+1.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Trust Wallet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003 (-0.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trust Wallet (TWT) pokyčius?
Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Wallet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Trust Wallet (TWT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trust Wallet (TWT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trust Wallet prognozes.
Supratimas apie Trust Wallet (TWT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TWTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
