TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

VardasTWT

ReitingasNo.119

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)25.13%

Cirkuliuojantis kiekis429,860,515.46

Maksimali pasiūla999,860,531.46

Bendra pasiūla999,860,531.46

Cirkuliacijos norma0.4299%

Išleidimo data2020-04-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.7177649227203773,2022-12-11

Mažiausia kaina0.00647761834255,2020-07-31

Vieša blokų grandinėBSC

