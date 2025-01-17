OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOFFICIAL TRUMP (TRUMP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Informacija

the official Trump memecoin

Oficiali svetainė:
https://gettrumpmemes.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.85B
$ 1.85B$ 1.85B
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 9.24B
$ 9.24B$ 9.24B
Visų laikų rekordas:
$ 78
$ 78$ 78
Visų laikų minimumas:
$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142
Dabartinė kaina:
$ 9.241
$ 9.241$ 9.241

Išsami OFFICIAL TRUMP tokeno struktūra (TRUMP)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami TRUMP tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Overview

The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP
  • Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch
  • Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules

Allocation Mechanism

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Liquidity10%100% released at Token Generation Event (TGE)
Public Distribution10%100% released at TGE
Creators & CIC Digital, 136%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 218%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 318%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 44%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 52%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 62%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.
  • Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.
  • Community Incentives:
    • Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders).
    • Rewards program where users accumulate points by connecting wallets.
    • Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards).
    • Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.
  • No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.
  • Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.
  • Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028.

Unlocking Table

Allocation CategoryStart DateEnd DateCliffInitial UnlockLinear Vesting PeriodTotal Allocation (%)
Liquidity2025-01-172025-01-17None100%None10
Public Distribution2025-01-172025-01-17None100%None10
Creators & CIC Digital, 12025-01-172028-01-163 months10%24 months36
Creators & CIC Digital, 22025-01-172028-01-166 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 32025-01-172028-01-1612 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 42025-01-172028-01-163 months10%24 months4
Creators & CIC Digital, 52025-01-172028-01-166 months25%24 months2
Creators & CIC Digital, 62025-01-172028-01-1612 months25%24 months2

Additional Notes

  • Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.
  • Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.
  • Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders.

Summary Table

MechanismDetails
Issuance1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years
AllocationSee detailed table above
Usage/IncentivesCollectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards
LockingCliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations
Unlocking TimeJan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock)

For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRUMP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRUMP tokenomiką, galite peržiūrėti TRUMP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti TRUMP

Norite įtraukti OFFICIAL TRUMP (TRUMP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius TRUMP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Kainų istorija

TRUMP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

TRUMP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TRUMP? Mūsų TRUMP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.