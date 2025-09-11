Daugiau apie TRT

TRUST AI logotipas

TRUST AI kaina(TRT)

1 TRT į USD – tiesioginė kaina:

$0.518
$0.518$0.518
+0.75%1D
USD
TRUST AI (TRT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

TRUST AI (TRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5132
$ 0.5132$ 0.5132
24 val. žemiausia
$ 0.5559
$ 0.5559$ 0.5559
24 val. aukščiausia

$ 0.5132
$ 0.5132$ 0.5132

$ 0.5559
$ 0.5559$ 0.5559

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496

0.00%

+0.75%

-1.86%

-1.86%

TRUST AI (TRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.518. Per pastarąsias 24 valandas TRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5132 iki aukščiausios $ 0.5559 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRT kaina yra $ 11.519671753579141, o žemiausia – $ 0.004986070176975496.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TRUST AI (TRT) rinkos informacija

No.1871

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 4.63K
$ 4.63K$ 4.63K

$ 10.88M
$ 10.88M$ 10.88M

3.80M
3.80M 3.80M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

ARB

Dabartinė TRUST AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.63K. TRT apyvartoje yra 3.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.88M

TRUST AI (TRT) kainos istorija USD

Stebėkite TRUST AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003856+0.75%
30 dienų$ -0.0648-11.12%
60 dienų$ -0.488-48.51%
90 dienų$ -0.012-2.27%
TRUST AI kainos pokytis šiandien

Šiandien TRT užfiksuotas $ +0.003856 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TRUST AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0648 (-11.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TRUST AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRT rodiklis pasikeitė $ -0.488 (-48.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TRUST AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012 (-2.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRUST AI (TRT) pokyčius?

Peržiūrėkite TRUST AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRUST AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRUST AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRUST AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TRUST AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TRUST AI (TRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRUST AI (TRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRUST AI prognozes.

Peržiūrėkite TRUST AI kainos prognozę dabar!

TRUST AI (TRT) Tokenomika

Supratimas apie TRUST AI (TRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TRUST AI (TRT)

Ieškote, kaip nusipirkti TRUST AI? Viskas paprasta ir patogu! TRUST AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRT į vietos valiutas

1 TRUST AI(TRT) į VND
13,631.17
1 TRUST AI(TRT) į AUD
A$0.78218
1 TRUST AI(TRT) į GBP
0.37814
1 TRUST AI(TRT) į EUR
0.4403
1 TRUST AI(TRT) į USD
$0.518
1 TRUST AI(TRT) į MYR
RM2.18596
1 TRUST AI(TRT) į TRY
21.38304
1 TRUST AI(TRT) į JPY
¥76.146
1 TRUST AI(TRT) į ARS
ARS$737.891
1 TRUST AI(TRT) į RUB
43.76582
1 TRUST AI(TRT) į INR
45.70314
1 TRUST AI(TRT) į IDR
Rp8,491.80192
1 TRUST AI(TRT) į KRW
720.44476
1 TRUST AI(TRT) į PHP
29.63478
1 TRUST AI(TRT) į EGP
￡E.24.93652
1 TRUST AI(TRT) į BRL
R$2.7972
1 TRUST AI(TRT) į CAD
C$0.71484
1 TRUST AI(TRT) į BDT
63.0924
1 TRUST AI(TRT) į NGN
781.29422
1 TRUST AI(TRT) į COP
$2,031.36808
1 TRUST AI(TRT) į ZAR
R.9.05982
1 TRUST AI(TRT) į UAH
21.38304
1 TRUST AI(TRT) į VES
Bs80.808
1 TRUST AI(TRT) į CLP
$497.798
1 TRUST AI(TRT) į PKR
Rs147.11718
1 TRUST AI(TRT) į KZT
279.24344
1 TRUST AI(TRT) į THB
฿16.46204
1 TRUST AI(TRT) į TWD
NT$15.73166
1 TRUST AI(TRT) į AED
د.إ1.90106
1 TRUST AI(TRT) į CHF
Fr0.40922
1 TRUST AI(TRT) į HKD
HK$4.03004
1 TRUST AI(TRT) į AMD
֏197.93298
1 TRUST AI(TRT) į MAD
.د.م4.67754
1 TRUST AI(TRT) į MXN
$9.6348
1 TRUST AI(TRT) į SAR
ريال1.9425
1 TRUST AI(TRT) į PLN
1.88552
1 TRUST AI(TRT) į RON
лв2.24812
1 TRUST AI(TRT) į SEK
kr4.8433
1 TRUST AI(TRT) į BGN
лв0.86506
1 TRUST AI(TRT) į HUF
Ft174.11534
1 TRUST AI(TRT) į CZK
10.80548
1 TRUST AI(TRT) į KWD
د.ك0.15799
1 TRUST AI(TRT) į ILS
1.72494
1 TRUST AI(TRT) į AOA
Kz473.92338
1 TRUST AI(TRT) į BHD
.د.ب0.195286
1 TRUST AI(TRT) į BMD
$0.518
1 TRUST AI(TRT) į DKK
kr3.30484
1 TRUST AI(TRT) į HNL
L13.57678
1 TRUST AI(TRT) į MUR
23.60008
1 TRUST AI(TRT) į NAD
$9.10644
1 TRUST AI(TRT) į NOK
kr5.14374
1 TRUST AI(TRT) į NZD
$0.87024
1 TRUST AI(TRT) į PAB
B/.0.518
1 TRUST AI(TRT) į PGK
K2.19632
1 TRUST AI(TRT) į QAR
ر.ق1.88552
1 TRUST AI(TRT) į RSD
дин.51.8777

TRUST AI išteklius

Išsamesnei TRUST AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TRUST AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TRUST AI

Kiek TRUST AI(TRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRT kaina USD valiuta yra 0.518USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRT į USD kaina?
Dabartinė TRT kaina USD valiuta yra $ 0.518. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TRUST AI rinkos kapitalizacija?
TRT rinkos kapitalizacija yra $ 1.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRT apyvartoje?
TRT apyvartoje yra 3.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRT kaina?
TRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.519671753579141USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRT kaina?
TRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004986070176975496USD.
Kokia yra TRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRT yra $ 4.63KUSD.
Ar TRT kaina šiais metais kils?
TRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TRT-į-USD skaičiuoklė

Suma

TRT
TRT
USD
USD

1 TRT = 0.518 USD

Prekiauti TRT

TRTUSDT
$0.518
$0.518$0.518
+0.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis