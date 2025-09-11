TRUST AI (TRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.518. Per pastarąsias 24 valandas TRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5132 iki aukščiausios $ 0.5559 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRT kaina yra $ 11.519671753579141, o žemiausia – $ 0.004986070176975496.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TRUST AI (TRT) rinkos informacija
Dabartinė TRUST AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.63K. TRT apyvartoje yra 3.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.88M
TRUST AI (TRT) kainos istorija USD
Stebėkite TRUST AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003856
+0.75%
30 dienų
$ -0.0648
-11.12%
60 dienų
$ -0.488
-48.51%
90 dienų
$ -0.012
-2.27%
TRUST AI kainos pokytis šiandien
Šiandien TRT užfiksuotas $ +0.003856 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TRUST AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0648 (-11.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TRUST AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRT rodiklis pasikeitė $ -0.488 (-48.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TRUST AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012 (-2.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TRUST AI (TRT) pokyčius?
Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.
TRUST AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TRUST AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TRUST AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TRUST AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TRUST AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TRUST AI (TRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TRUST AI (TRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TRUST AI prognozes.
Supratimas apie TRUST AI (TRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TRUST AI (TRT)
Ieškote, kaip nusipirkti TRUST AI? Viskas paprasta ir patogu! TRUST AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.