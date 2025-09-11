Daugiau apie TPT

Token Pocket logotipas

Token Pocket kaina(TPT)

1 TPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.015794
$0.015794$0.015794
+0.76%1D
USD
Token Pocket (TPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:51(UTC+8)

Token Pocket (TPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.015383
$ 0.015383$ 0.015383
24 val. žemiausia
$ 0.015855
$ 0.015855$ 0.015855
24 val. aukščiausia

$ 0.015383
$ 0.015383$ 0.015383

$ 0.015855
$ 0.015855$ 0.015855

$ 38.496105725255674
$ 38.496105725255674$ 38.496105725255674

$ 0.00079179
$ 0.00079179$ 0.00079179

+0.81%

+0.76%

-5.93%

-5.93%

Token Pocket (TPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.015787. Per pastarąsias 24 valandas TPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.015383 iki aukščiausios $ 0.015855 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TPT kaina yra $ 38.496105725255674, o žemiausia – $ 0.00079179.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.81%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Token Pocket (TPT) rinkos informacija

No.507

$ 54.72M
$ 54.72M$ 54.72M

$ 53.24K
$ 53.24K$ 53.24K

$ 93.14M
$ 93.14M$ 93.14M

3.47B
3.47B 3.47B

5,900,000,000
5,900,000,000 5,900,000,000

3,466,457,400
3,466,457,400 3,466,457,400

58.75%

2018-09-20 00:00:00

HT

Dabartinė Token Pocket rinkos kapitalizacija yra $ 54.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.24K. TPT apyvartoje yra 3.47B vienetų, o bendras kiekis siekia 3466457400. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.14M

Token Pocket (TPT) kainos istorija USD

Stebėkite Token Pocket kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011913+0.76%
30 dienų$ -0.000605-3.70%
60 dienų$ +0.006153+63.86%
90 dienų$ +0.005779+57.74%
Token Pocket kainos pokytis šiandien

Šiandien TPT užfiksuotas $ +0.00011913 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Token Pocket 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000605 (-3.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Token Pocket 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TPT rodiklis pasikeitė $ +0.006153 (+63.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Token Pocket 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.005779 (+57.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Token Pocket (TPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Token Pocket kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Token Pocket investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Token Pocket mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Token Pocket, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Token Pocket kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Token Pocket (TPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Token Pocket (TPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Token Pocket prognozes.

Peržiūrėkite Token Pocket kainos prognozę dabar!

Token Pocket (TPT) Tokenomika

Supratimas apie Token Pocket (TPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Token Pocket (TPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Token Pocket? Viskas paprasta ir patogu! Token Pocket lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TPT į vietos valiutas

Token Pocket išteklius

Išsamesnei Token Pocket analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Token Pocket svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Token Pocket

Kiek Token Pocket(TPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TPT kaina USD valiuta yra 0.015787USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TPT į USD kaina?
Dabartinė TPT kaina USD valiuta yra $ 0.015787. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Token Pocket rinkos kapitalizacija?
TPT rinkos kapitalizacija yra $ 54.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TPT apyvartoje?
TPT apyvartoje yra 3.47BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TPT kaina?
TPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 38.496105725255674USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TPT kaina?
TPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00079179USD.
Kokia yra TPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TPT yra $ 53.24KUSD.
Ar TPT kaina šiais metais kils?
TPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

