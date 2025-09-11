Daugiau apie STEEM

STEEM kaina(STEEM)

1 STEEM į USD – tiesioginė kaina:

-0.22%1D
USD
STEEM (STEEM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:32:57(UTC+8)

STEEM (STEEM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.15%

-0.22%

+4.11%

+4.11%

STEEM (STEEM) realiojo laiko kaina yra $ 0.1342. Per pastarąsias 24 valandas STEEM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1328 iki aukščiausios $ 0.1351 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STEEM kaina yra $ 8.574419975280762, o žemiausia – $ 0.0691922977566719.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STEEM per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STEEM (STEEM) rinkos informacija

No.486

2016-03-24 00:00:00

STEEM

Dabartinė STEEM rinkos kapitalizacija yra $ 70.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.50M. STEEM apyvartoje yra 526.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 526180652.858. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.61M

STEEM (STEEM) kainos istorija USD

Stebėkite STEEM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000296-0.22%
30 dienų$ +0.0018+1.35%
60 dienų$ -0.0089-6.22%
90 dienų$ +0.0098+7.87%
STEEM kainos pokytis šiandien

Šiandien STEEM užfiksuotas $ -0.000296 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

STEEM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0018 (+1.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

STEEM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STEEM rodiklis pasikeitė $ -0.0089 (-6.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

STEEM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0098 (+7.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STEEM (STEEM) pokyčius?

Peržiūrėkite STEEM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra STEEM (STEEM)

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

STEEM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STEEM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STEEMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie STEEM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STEEM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

STEEM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STEEM (STEEM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STEEM (STEEM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STEEM prognozes.

Peržiūrėkite STEEM kainos prognozę dabar!

STEEM (STEEM) Tokenomika

Supratimas apie STEEM (STEEM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STEEMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti STEEM (STEEM)

Ieškote, kaip nusipirkti STEEM? Viskas paprasta ir patogu! STEEM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STEEM į vietos valiutas

STEEM išteklius

Išsamesnei STEEM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali STEEM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STEEM

Kiek STEEM(STEEM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STEEM kaina USD valiuta yra 0.1342USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STEEM į USD kaina?
Dabartinė STEEM kaina USD valiuta yra $ 0.1342. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STEEM rinkos kapitalizacija?
STEEM rinkos kapitalizacija yra $ 70.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STEEM apyvartoje?
STEEM apyvartoje yra 526.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STEEM kaina?
STEEM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.574419975280762USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STEEM kaina?
STEEM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0691922977566719USD.
Kokia yra STEEM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STEEM yra $ 1.50MUSD.
Ar STEEM kaina šiais metais kils?
STEEM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STEEM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:32:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

