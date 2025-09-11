STEEM (STEEM) realiojo laiko kaina yra $ 0.1342. Per pastarąsias 24 valandas STEEM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1328 iki aukščiausios $ 0.1351 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STEEM kaina yra $ 8.574419975280762, o žemiausia – $ 0.0691922977566719.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STEEM per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STEEM (STEEM) rinkos informacija
$ 70.61M
$ 1.50M
$ 70.61M
526.18M
--
526,180,652.858
2016-03-24 00:00:00
STEEM
Dabartinė STEEM rinkos kapitalizacija yra $ 70.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.50M. STEEM apyvartoje yra 526.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 526180652.858. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.61M
STEEM (STEEM) kainos istorija USD
Stebėkite STEEM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000296
-0.22%
30 dienų
$ +0.0018
+1.35%
60 dienų
$ -0.0089
-6.22%
90 dienų
$ +0.0098
+7.87%
STEEM kainos pokytis šiandien
Šiandien STEEM užfiksuotas $ -0.000296 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STEEM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0018 (+1.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STEEM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STEEM rodiklis pasikeitė $ -0.0089 (-6.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STEEM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0098 (+7.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STEEM (STEEM) pokyčius?
Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.
