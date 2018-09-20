TPT

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

VardasTPT

ReitingasNo.507

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,01%

Cirkuliuojantis kiekis3 466 457 400

Maksimali pasiūla5 900 000 000

Bendra pasiūla3 466 457 400

Cirkuliacijos norma0.5875%

Išleidimo data2018-09-20 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas38.496105725255674,2021-12-15

Mažiausia kaina0.00079179,2021-01-17

Vieša blokų grandinėHT

ĮvadasTPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
TPT/USDT
Token Pocket
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (TPT)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
TPT/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (TPT)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...