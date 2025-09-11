Daugiau apie TIA

TIA logotipas

TIA kaina(TIA)

1 TIA į USD – tiesioginė kaina:

TIA (TIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:17(UTC+8)

TIA (TIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.39%

-0.61%

+11.98%

+11.98%

TIA (TIA) realiojo laiko kaina yra $ 1.785. Per pastarąsias 24 valandas TIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.728 iki aukščiausios $ 1.828 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIA kaina yra $ 20.911430884832413, o žemiausia – $ 1.3200881133445714.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TIA (TIA) rinkos informacija

No.70

0.03%

CELESTIA

Dabartinė TIA rinkos kapitalizacija yra $ 1.39B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.54M. TIA apyvartoje yra 777.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 1144612047.670816. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04B

TIA (TIA) kainos istorija USD

Stebėkite TIA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01095-0.61%
30 dienų$ +0.057+3.29%
60 dienų$ -0.113-5.96%
90 dienų$ +0.017+0.96%
TIA kainos pokytis šiandien

Šiandien TIA užfiksuotas $ -0.01095 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TIA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.057 (+3.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TIA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TIA rodiklis pasikeitė $ -0.113 (-5.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TIA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.017 (+0.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TIA (TIA) pokyčius?

Peržiūrėkite TIA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TIA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TIA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TIA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TIA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TIA (TIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TIA (TIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TIA prognozes.

Peržiūrėkite TIA kainos prognozę dabar!

TIA (TIA) Tokenomika

Supratimas apie TIA (TIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TIA (TIA)

Ieškote, kaip nusipirkti TIA? Viskas paprasta ir patogu! TIA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TIA į vietos valiutas

1 TIA(TIA) į VND
46,972.275
1 TIA(TIA) į AUD
A$2.69535
1 TIA(TIA) į GBP
1.30305
1 TIA(TIA) į EUR
1.51725
1 TIA(TIA) į USD
$1.785
1 TIA(TIA) į MYR
RM7.5327
1 TIA(TIA) į TRY
73.70265
1 TIA(TIA) į JPY
¥262.395
1 TIA(TIA) į ARS
ARS$2,542.7325
1 TIA(TIA) į RUB
152.8674
1 TIA(TIA) į INR
157.63335
1 TIA(TIA) į IDR
Rp29,262.2904
1 TIA(TIA) į KRW
2,486.05875
1 TIA(TIA) į PHP
102.04845
1 TIA(TIA) į EGP
￡E.85.9656
1 TIA(TIA) į BRL
R$9.639
1 TIA(TIA) į CAD
C$2.4633
1 TIA(TIA) į BDT
217.413
1 TIA(TIA) į NGN
2,692.29765
1 TIA(TIA) į COP
$6,999.9846
1 TIA(TIA) į ZAR
R.31.29105
1 TIA(TIA) į UAH
73.6848
1 TIA(TIA) į VES
Bs278.46
1 TIA(TIA) į CLP
$1,715.385
1 TIA(TIA) į PKR
Rs506.95785
1 TIA(TIA) į KZT
962.2578
1 TIA(TIA) į THB
฿56.7987
1 TIA(TIA) į TWD
NT$54.0855
1 TIA(TIA) į AED
د.إ6.55095
1 TIA(TIA) į CHF
Fr1.41015
1 TIA(TIA) į HKD
HK$13.8873
1 TIA(TIA) į AMD
֏682.06635
1 TIA(TIA) į MAD
.د.م16.11855
1 TIA(TIA) į MXN
$33.25455
1 TIA(TIA) į SAR
ريال6.69375
1 TIA(TIA) į PLN
6.4974
1 TIA(TIA) į RON
лв7.72905
1 TIA(TIA) į SEK
kr16.68975
1 TIA(TIA) į BGN
лв2.98095
1 TIA(TIA) į HUF
Ft600.4026
1 TIA(TIA) į CZK
37.2708
1 TIA(TIA) į KWD
د.ك0.544425
1 TIA(TIA) į ILS
5.94405
1 TIA(TIA) į AOA
Kz1,627.15245
1 TIA(TIA) į BHD
.د.ب0.672945
1 TIA(TIA) į BMD
$1.785
1 TIA(TIA) į DKK
kr11.3883
1 TIA(TIA) į HNL
L46.78485
1 TIA(TIA) į MUR
81.3246
1 TIA(TIA) į NAD
$31.3803
1 TIA(TIA) į NOK
kr17.72505
1 TIA(TIA) į NZD
$2.9988
1 TIA(TIA) į PAB
B/.1.785
1 TIA(TIA) į PGK
K7.5684
1 TIA(TIA) į QAR
ر.ق6.4974
1 TIA(TIA) į RSD
дин.178.83915

TIA išteklius

Išsamesnei TIA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TIA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TIA

Kiek TIA(TIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TIA kaina USD valiuta yra 1.785USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TIA į USD kaina?
Dabartinė TIA kaina USD valiuta yra $ 1.785. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TIA rinkos kapitalizacija?
TIA rinkos kapitalizacija yra $ 1.39BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TIA apyvartoje?
TIA apyvartoje yra 777.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TIA kaina?
TIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.911430884832413USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TIA kaina?
TIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.3200881133445714USD.
Kokia yra TIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TIA yra $ 4.54MUSD.
Ar TIA kaina šiais metais kils?
TIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:02:17(UTC+8)

TIA (TIA) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

