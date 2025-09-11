Throne (THN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000311. Per pastarąsias 24 valandas THN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002598 iki aukščiausios $ 0.0003549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THN kaina yra $ 8.62605608349491, o žemiausia – $ 0.000203861055076626.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THN per pastarąją valandą pasikeitė +1.73%, per 24 valandas – -5.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Throne (THN) rinkos informacija
Dabartinė Throne rinkos kapitalizacija yra $ 121.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.70K. THN apyvartoje yra 390.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1974198687. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 613.98K
Throne (THN) kainos istorija USD
Stebėkite Throne kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001788
-5.43%
30 dienų
$ +0.0000812
+35.33%
60 dienų
$ -0.0002056
-39.80%
90 dienų
$ -0.001007
-76.41%
Throne kainos pokytis šiandien
Šiandien THN užfiksuotas $ -0.00001788 (-5.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Throne 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000812 (+35.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Throne 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, THN rodiklis pasikeitė $ -0.0002056 (-39.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Throne 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001007 (-76.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Throne (THN) pokyčius?
Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.
Throne kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Throne (THN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Throne (THN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Throne prognozes.
Supratimas apie Throne (THN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
