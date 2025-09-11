Daugiau apie TATSU

TATSU Kainos informacija

TATSU Baltoji knyga

TATSU Oficiali svetainė

TATSU Tokenomika

TATSU Kainų prognozė

TATSU Istorija

TATSU pirkimo vadovas

TATSUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TATSU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tatsu logotipas

Tatsu kaina(TATSU)

1 TATSU į USD – tiesioginė kaina:

$2.7
$2.7$2.7
+2.66%1D
USD
Tatsu (TATSU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:36(UTC+8)

Tatsu (TATSU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.51
$ 2.51$ 2.51
24 val. žemiausia
$ 2.97
$ 2.97$ 2.97
24 val. aukščiausia

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 69.17672973470148
$ 69.17672973470148$ 69.17672973470148

$ 0.018027066843035122
$ 0.018027066843035122$ 0.018027066843035122

-2.88%

+2.66%

+0.74%

+0.74%

Tatsu (TATSU) realiojo laiko kaina yra $ 2.7. Per pastarąsias 24 valandas TATSU svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.51 iki aukščiausios $ 2.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TATSU kaina yra $ 69.17672973470148, o žemiausia – $ 0.018027066843035122.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TATSU per pastarąją valandą pasikeitė -2.88%, per 24 valandas – +2.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tatsu (TATSU) rinkos informacija

No.4707

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.07K
$ 34.07K$ 34.07K

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Tatsu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.07K. TATSU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.70M

Tatsu (TATSU) kainos istorija USD

Stebėkite Tatsu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.07+2.66%
30 dienų$ -0.73-21.29%
60 dienų$ -0.21-7.22%
90 dienų$ -0.39-12.63%
Tatsu kainos pokytis šiandien

Šiandien TATSU užfiksuotas $ +0.07 (+2.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tatsu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.73 (-21.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tatsu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TATSU rodiklis pasikeitė $ -0.21 (-7.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tatsu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.39 (-12.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tatsu (TATSU) pokyčius?

Peržiūrėkite Tatsu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tatsu (TATSU)

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Tatsu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tatsu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TATSUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tatsu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tatsu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tatsu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tatsu (TATSU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tatsu (TATSU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tatsu prognozes.

Peržiūrėkite Tatsu kainos prognozę dabar!

Tatsu (TATSU) Tokenomika

Supratimas apie Tatsu (TATSU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TATSUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tatsu (TATSU)

Ieškote, kaip nusipirkti Tatsu? Viskas paprasta ir patogu! Tatsu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TATSU į vietos valiutas

1 Tatsu(TATSU) į VND
71,050.5
1 Tatsu(TATSU) į AUD
A$4.077
1 Tatsu(TATSU) į GBP
1.971
1 Tatsu(TATSU) į EUR
2.295
1 Tatsu(TATSU) į USD
$2.7
1 Tatsu(TATSU) į MYR
RM11.394
1 Tatsu(TATSU) į TRY
111.456
1 Tatsu(TATSU) į JPY
¥396.9
1 Tatsu(TATSU) į ARS
ARS$3,846.15
1 Tatsu(TATSU) į RUB
228.123
1 Tatsu(TATSU) į INR
238.221
1 Tatsu(TATSU) į IDR
Rp44,262.288
1 Tatsu(TATSU) į KRW
3,755.214
1 Tatsu(TATSU) į PHP
154.467
1 Tatsu(TATSU) į EGP
￡E.129.978
1 Tatsu(TATSU) į BRL
R$14.58
1 Tatsu(TATSU) į CAD
C$3.726
1 Tatsu(TATSU) į BDT
328.86
1 Tatsu(TATSU) į NGN
4,072.383
1 Tatsu(TATSU) į COP
$10,588.212
1 Tatsu(TATSU) į ZAR
R.47.223
1 Tatsu(TATSU) į UAH
111.456
1 Tatsu(TATSU) į VES
Bs421.2
1 Tatsu(TATSU) į CLP
$2,594.7
1 Tatsu(TATSU) į PKR
Rs766.827
1 Tatsu(TATSU) į KZT
1,455.516
1 Tatsu(TATSU) į THB
฿85.806
1 Tatsu(TATSU) į TWD
NT$81.999
1 Tatsu(TATSU) į AED
د.إ9.909
1 Tatsu(TATSU) į CHF
Fr2.133
1 Tatsu(TATSU) į HKD
HK$21.006
1 Tatsu(TATSU) į AMD
֏1,031.697
1 Tatsu(TATSU) į MAD
.د.م24.381
1 Tatsu(TATSU) į MXN
$50.22
1 Tatsu(TATSU) į SAR
ريال10.125
1 Tatsu(TATSU) į PLN
9.828
1 Tatsu(TATSU) į RON
лв11.718
1 Tatsu(TATSU) į SEK
kr25.245
1 Tatsu(TATSU) į BGN
лв4.509
1 Tatsu(TATSU) į HUF
Ft907.551
1 Tatsu(TATSU) į CZK
56.322
1 Tatsu(TATSU) į KWD
د.ك0.8235
1 Tatsu(TATSU) į ILS
8.991
1 Tatsu(TATSU) į AOA
Kz2,470.257
1 Tatsu(TATSU) į BHD
.د.ب1.0179
1 Tatsu(TATSU) į BMD
$2.7
1 Tatsu(TATSU) į DKK
kr17.226
1 Tatsu(TATSU) į HNL
L70.767
1 Tatsu(TATSU) į MUR
123.012
1 Tatsu(TATSU) į NAD
$47.466
1 Tatsu(TATSU) į NOK
kr26.811
1 Tatsu(TATSU) į NZD
$4.536
1 Tatsu(TATSU) į PAB
B/.2.7
1 Tatsu(TATSU) į PGK
K11.448
1 Tatsu(TATSU) į QAR
ر.ق9.828
1 Tatsu(TATSU) į RSD
дин.270.405

Tatsu išteklius

Išsamesnei Tatsu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tatsu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tatsu

Kiek Tatsu(TATSU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TATSU kaina USD valiuta yra 2.7USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TATSU į USD kaina?
Dabartinė TATSU kaina USD valiuta yra $ 2.7. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tatsu rinkos kapitalizacija?
TATSU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TATSU apyvartoje?
TATSU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TATSU kaina?
TATSU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 69.17672973470148USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TATSU kaina?
TATSU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018027066843035122USD.
Kokia yra TATSU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TATSU yra $ 34.07KUSD.
Ar TATSU kaina šiais metais kils?
TATSU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TATSU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:36(UTC+8)

Tatsu (TATSU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TATSU-į-USD skaičiuoklė

Suma

TATSU
TATSU
USD
USD

1 TATSU = 2.7 USD

Prekiauti TATSU

TATSUUSDT
$2.7
$2.7$2.7
+2.66%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis