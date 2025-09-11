Daugiau apie SYRUP

Maple Finance logotipas

Maple Finance kaina(SYRUP)

1 SYRUP į USD – tiesioginė kaina:

$0.45779
$0.45779$0.45779
+0.59%1D
USD
Maple Finance (SYRUP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:46:57(UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4368
$ 0.4368$ 0.4368
24 val. žemiausia
$ 0.46032
$ 0.46032$ 0.46032
24 val. aukščiausia

$ 0.4368
$ 0.4368$ 0.4368

$ 0.46032
$ 0.46032$ 0.46032

$ 0.657413334753943
$ 0.657413334753943$ 0.657413334753943

$ 0.08489010973895052
$ 0.08489010973895052$ 0.08489010973895052

+1.11%

+0.59%

-3.78%

-3.78%

Maple Finance (SYRUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.45779. Per pastarąsias 24 valandas SYRUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4368 iki aukščiausios $ 0.46032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYRUP kaina yra $ 0.657413334753943, o žemiausia – $ 0.08489010973895052.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYRUP per pastarąją valandą pasikeitė +1.11%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Maple Finance (SYRUP) rinkos informacija

No.116

$ 546.57M
$ 546.57M$ 546.57M

$ 230.48K
$ 230.48K$ 230.48K

$ 549.47M
$ 549.47M$ 549.47M

1.19B
1.19B 1.19B

--
----

1,200,275,708.54902
1,200,275,708.54902 1,200,275,708.54902

0.01%

ETH

Dabartinė Maple Finance rinkos kapitalizacija yra $ 546.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 230.48K. SYRUP apyvartoje yra 1.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 1200275708.54902. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 549.47M

Maple Finance (SYRUP) kainos istorija USD

Stebėkite Maple Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0026851+0.59%
30 dienų$ -0.01368-2.91%
60 dienų$ -0.03325-6.78%
90 dienų$ -0.02789-5.75%
Maple Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien SYRUP užfiksuotas $ +0.0026851 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Maple Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01368 (-2.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Maple Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYRUP rodiklis pasikeitė $ -0.03325 (-6.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Maple Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02789 (-5.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Maple Finance (SYRUP) pokyčius?

Peržiūrėkite Maple Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Maple Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SYRUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Maple Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Maple Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Maple Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Maple Finance (SYRUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maple Finance (SYRUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maple Finance prognozes.

Peržiūrėkite Maple Finance kainos prognozę dabar!

Maple Finance (SYRUP) Tokenomika

Supratimas apie Maple Finance (SYRUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYRUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Maple Finance (SYRUP)

Ieškote, kaip nusipirkti Maple Finance? Viskas paprasta ir patogu! Maple Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SYRUP į vietos valiutas

1 Maple Finance(SYRUP) į VND
12,046.74385
1 Maple Finance(SYRUP) į AUD
A$0.6912629
1 Maple Finance(SYRUP) į GBP
0.3341867
1 Maple Finance(SYRUP) į EUR
0.3891215
1 Maple Finance(SYRUP) į USD
$0.45779
1 Maple Finance(SYRUP) į MYR
RM1.9318738
1 Maple Finance(SYRUP) į TRY
18.8975712
1 Maple Finance(SYRUP) į JPY
¥67.29513
1 Maple Finance(SYRUP) į ARS
ARS$652.121855
1 Maple Finance(SYRUP) į RUB
38.6786771
1 Maple Finance(SYRUP) į INR
40.4137012
1 Maple Finance(SYRUP) į IDR
Rp7,504.7528976
1 Maple Finance(SYRUP) į KRW
637.5870225
1 Maple Finance(SYRUP) į PHP
26.2130554
1 Maple Finance(SYRUP) į EGP
￡E.22.0471664
1 Maple Finance(SYRUP) į BRL
R$2.472066
1 Maple Finance(SYRUP) į CAD
C$0.6317502
1 Maple Finance(SYRUP) į BDT
55.758822
1 Maple Finance(SYRUP) į NGN
690.4800791
1 Maple Finance(SYRUP) į COP
$1,795.2509524
1 Maple Finance(SYRUP) į ZAR
R.8.0159029
1 Maple Finance(SYRUP) į UAH
18.8975712
1 Maple Finance(SYRUP) į VES
Bs71.41524
1 Maple Finance(SYRUP) į CLP
$439.93619
1 Maple Finance(SYRUP) į PKR
Rs130.0169379
1 Maple Finance(SYRUP) į KZT
246.7854332
1 Maple Finance(SYRUP) į THB
฿14.557722
1 Maple Finance(SYRUP) į TWD
NT$13.8985044
1 Maple Finance(SYRUP) į AED
د.إ1.6800893
1 Maple Finance(SYRUP) į CHF
Fr0.3616541
1 Maple Finance(SYRUP) į HKD
HK$3.5616062
1 Maple Finance(SYRUP) į AMD
֏174.9261369
1 Maple Finance(SYRUP) į MAD
.د.م4.1338437
1 Maple Finance(SYRUP) į MXN
$8.5194719
1 Maple Finance(SYRUP) į SAR
ريال1.7167125
1 Maple Finance(SYRUP) į PLN
1.6663556
1 Maple Finance(SYRUP) į RON
лв1.9822307
1 Maple Finance(SYRUP) į SEK
kr4.2849144
1 Maple Finance(SYRUP) į BGN
лв0.7645093
1 Maple Finance(SYRUP) į HUF
Ft153.9822444
1 Maple Finance(SYRUP) į CZK
9.5540773
1 Maple Finance(SYRUP) į KWD
د.ك0.13962595
1 Maple Finance(SYRUP) į ILS
1.5198628
1 Maple Finance(SYRUP) į AOA
Kz417.3076303
1 Maple Finance(SYRUP) į BHD
.د.ب0.17258683
1 Maple Finance(SYRUP) į BMD
$0.45779
1 Maple Finance(SYRUP) į DKK
kr2.9207002
1 Maple Finance(SYRUP) į HNL
L11.9986759
1 Maple Finance(SYRUP) į MUR
20.8569124
1 Maple Finance(SYRUP) į NAD
$8.0479482
1 Maple Finance(SYRUP) į NOK
kr4.5504326
1 Maple Finance(SYRUP) į NZD
$0.7690872
1 Maple Finance(SYRUP) į PAB
B/.0.45779
1 Maple Finance(SYRUP) į PGK
K1.9410296
1 Maple Finance(SYRUP) į QAR
ر.ق1.6663556
1 Maple Finance(SYRUP) į RSD
дин.45.8659801

Maple Finance išteklius

Išsamesnei Maple Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Maple Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Maple Finance

Kiek Maple Finance(SYRUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SYRUP kaina USD valiuta yra 0.45779USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SYRUP į USD kaina?
Dabartinė SYRUP kaina USD valiuta yra $ 0.45779. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Maple Finance rinkos kapitalizacija?
SYRUP rinkos kapitalizacija yra $ 546.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SYRUP apyvartoje?
SYRUP apyvartoje yra 1.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SYRUP kaina?
SYRUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.657413334753943USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SYRUP kaina?
SYRUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08489010973895052USD.
Kokia yra SYRUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SYRUP yra $ 230.48KUSD.
Ar SYRUP kaina šiais metais kils?
SYRUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SYRUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:46:57(UTC+8)

