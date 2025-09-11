Maple Finance (SYRUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.45779. Per pastarąsias 24 valandas SYRUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4368 iki aukščiausios $ 0.46032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYRUP kaina yra $ 0.657413334753943, o žemiausia – $ 0.08489010973895052.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYRUP per pastarąją valandą pasikeitė +1.11%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Maple Finance (SYRUP) rinkos informacija
Dabartinė Maple Finance rinkos kapitalizacija yra $ 546.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 230.48K. SYRUP apyvartoje yra 1.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 1200275708.54902. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 549.47M
Maple Finance (SYRUP) kainos istorija USD
Stebėkite Maple Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0026851
+0.59%
30 dienų
$ -0.01368
-2.91%
60 dienų
$ -0.03325
-6.78%
90 dienų
$ -0.02789
-5.75%
Maple Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien SYRUP užfiksuotas $ +0.0026851 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Maple Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01368 (-2.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Maple Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYRUP rodiklis pasikeitė $ -0.03325 (-6.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Maple Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02789 (-5.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.
Maple Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Maple Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SYRUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Maple Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Maple Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
