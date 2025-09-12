Maple Finance (SYRUP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Maple Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SYRUP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Maple Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Maple Finance kainos prognozė
$0.46316
+2.85%
USD
Faktinis
Prognozė
Maple Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Maple Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.46316 prekybos kainą 2025 m.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Maple Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.486318 prekybos kainą 2026 m.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SYRUP ateities kaina yra $ 0.510633 su 10.25% augimo norma.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SYRUP ateities kaina yra $ 0.536165 su 15.76% augimo norma.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYRUP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.562973, o augimo norma – 21.55%.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYRUP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.591122, o augimo norma – 27.63%.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Maple Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.962876 prekybos kainą.

Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Maple Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.5684 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.46316
    0.00%
  • 2026
    $ 0.486318
    5.00%
  • 2027
    $ 0.510633
    10.25%
  • 2028
    $ 0.536165
    15.76%
  • 2029
    $ 0.562973
    21.55%
  • 2030
    $ 0.591122
    27.63%
  • 2031
    $ 0.620678
    34.01%
  • 2032
    $ 0.651712
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.684298
    47.75%
  • 2034
    $ 0.718513
    55.13%
  • 2035
    $ 0.754438
    62.89%
  • 2036
    $ 0.792160
    71.03%
  • 2037
    $ 0.831768
    79.59%
  • 2038
    $ 0.873357
    88.56%
  • 2039
    $ 0.917025
    97.99%
  • 2040
    $ 0.962876
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Maple Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.46316
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.463223
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.463604
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.465063
    0.41%
Maple Finance (SYRUP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SYRUP kaina yra $0.46316. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Maple Finance (SYRUP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SYRUP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.463223. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Maple Finance (SYRUP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SYRUP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.463604. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Maple Finance (SYRUP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SYRUP kaina yra $0.465063. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Maple Finance kainų statistika

$ 0.46316
$ 0.46316$ 0.46316

+2.85%

$ 552.99M
$ 552.99M$ 552.99M

1.19B
1.19B 1.19B

$ 159.38K
$ 159.38K$ 159.38K

--

Naujausia SYRUP kaina yra $ 0.46316. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.85%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 159.38K.
Be to, SYRUP turi 1.19B apyvartą ir $ 552.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Maple Finance (SYRUP)

Bandote įsigyti SYRUP? Dabar galite SYRUP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Maple Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SYRUP dabar

Maple Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Maple Finance, dabartinė Maple Finance kaina yra 0.46316USD. Apyvartinė Maple Finance (SYRUP) pasiūla yra 0.00 SYRUP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $552.99M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.012089
    $ 0.46753
    $ 0.44354
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.056189
    $ 0.52882
    $ 0.4368
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.002319
    $ 0.52882
    $ 0.3872
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Maple Finance kaina pasikeitė $0.012089, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Maple Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.52882 ir žemiausia $0.4368. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo SYRUP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Maple Finance įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002319 vertę. Tai rodo, kad SYRUP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Maple Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SYRUP kainų istoriją

Kaip veikia Maple Finance (SYRUP) kainų prognozės modulis?

Maple Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SYRUP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Maple Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SYRUP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Maple Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SYRUP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SYRUP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Maple Finance potencialą.

Kodėl SYRUP kainų prognozė yra svarbi?

SYRUP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SYRUP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SYRUP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SYRUP kainų prognozė?
Remiantis Maple Finance (SYRUP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SYRUP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SYRUP 2026 m.?
1 vieneto Maple Finance (SYRUP) kaina šiandien yra $0.46316. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYRUP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SYRUP kaina 2027 m.?
Maple Finance (SYRUP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SYRUP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SYRUP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maple Finance (SYRUP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SYRUP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maple Finance (SYRUP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SYRUP 2030 m.?
1 vieneto Maple Finance (SYRUP) kaina šiandien yra $0.46316. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYRUP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SYRUP kainų prognozė 2040 metams?
Maple Finance (SYRUP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SYRUP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.